Enerjisa Enerji liderlik takımında üst düzey atamalar

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, ‘Sürdürülebilir ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanlığı', ‘İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı'nı yapılandırarak yeni atamalar gerçekleştirdi.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Müşteri Odaklılık, İş Sağlığı & Güvenliği ve İletişim alanlarında stratejik ve bütüncül bir yaklaşım sağlamak, tüm paydaşlarına sürdürülebilir maksimum değer oluşturmak ve bu doğrultuda etkin iletişim amacıyla yeni bir organizasyonel yapının oluşturulması ile ‘Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanlığı'nı yapılandırdı. Bünyesinde yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı pozisyonuna daha önce Enerjisa Dağıtım Şirketleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevinde bulunan Ebru Taşcıoğlu atandı. Taşçıoğlu, 2010 yılında başladığı şirket kariyerinde, 2012 yılından itibaren Enerjisa Satış ve Dağıtım Şirketlerinin İnsan Kaynakları departmanlarında üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

Şirketin insan odaklı ve geleceğe uyum vizyonu doğrultusunda, geleceğin iş yapış modellerine ve yeni nesil uygulamalara uyum sağlayacak kültürel yapıyı geliştirmek ve stratejik rekabet avantajı oluşturmak amacıyla, mevcut İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler yapısı gözden geçirilmiş ve bu doğrultuda ‘İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı' yapısı oluşturuldu. İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı pozisyonuna 2010 yılından beri Enerjisa Enerji satış şirketlerinde Operasyon, Kanal Yönetimi ve Regülasyon alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Yakup Aydilek atandı.

Yeni organizasyon yapısı ve yapılan atamalar hakkında konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Şirket olarak sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak yeni enerji dünyasının lideri olma vizyonu belirledik. Bu vizyonla oluşturduğumuz yeni organizasyon yapımızın şirketimize ve sektörümüze katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yeni görevlerinde atanan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi.