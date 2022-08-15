Enerjisa Enerji Stevie Awards'tan 21 ödül kazandı

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Enerjisa Enerji, Stevie Awards ödül programında 21 ödül kazandı.

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, iş dünyasının Oscar'ları olarak bilinen Stevie Awards ödül programından kazandığı toplam 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi oldu. The Stevie Awards for Great Employers ödül programı, tüm dünyada insan yönetimi, insan kaynakları ve eğitim&gelişim alanlarında dünyanın en iyi işverenlerini ödüllendiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, bu yıl 7.'si düzenlenen Stevie Awards for Great Employers ödül programında “Enerji Sektörünün En İyi İşvereni ” ve “Yılın En İyi İK Ekibi” ödülünün yanı sıra “Teknoloji Gelişim Akademisi”, “Kurumsal Satış Akademisi”, “Satış Okulu”, “VR Kabul Eğitimi”, “Liderlik Gelişim Programları”, “PATİKA Gelişim Programı”, “AA+ Dijital İdari İşler”, “Eşit Erişim” ve “Geleceğin Yolunda” projeleri ile 5 altın 7 gümüş 9 bronz ödül olmak üzere toplamda 21 ödüle layık görüldü. 26 ülkeden 950 üzerinde başvuru Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 100'ün üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda kazananlar jürilerin puanlarıyla belirlendi.

Uluslararası ödül programı Stevie Awards'tan elde ettikleri başarıdan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Şirket olarak, stratejik öneme sahip olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe insanı odağına alan, teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Bu nedenle, teknoloji ve gelişim alanlarındaki projelerimizle aldığımız bu başarılı sonuç bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kurumsal yönetim anlayışımız ve uygulamalarımızla sektöre öncülük ediyor, şeffaflığa ve tüm paydaşlarımıza eşit mesafede olmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, nitelikli insan kaynağımız sayesinde dünyanın ve ülkemizin atlattığı dalgalı dönemleri daha kolay atlattık” dedi.

Ödülle ilgili konuşan Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek ise “İş dünyasının Oscar'ları olarak bilinen uluslararası ödül programı Stevie Awards'tan toplam 21 ödülle Türkiye'nin en çok ödül kazanan şirketi olduk. Şirket olarak geleceğe uyum vizyonumuz doğrultusunda, insan odaklı yeni nesil uygulamalarla kültürel yapımıza katkı sağlamak ve stratejik rekabet avantajı oluşturmak amacıyla bir çok ilke hep birlikte imza attık. Bu anlamda kendimizi sürekli geliştiriyor, daha iyiyi yakalamak için global trendleri takip ediyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonla ortaya koyduğumuz projelerimizle Stevie Awards'tan bir çok ödüle layık görülmemiz bizler için oldukça gurur verici” diye konuştu.