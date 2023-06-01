Enerjisa Enerji'de üst düzey atama

Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'de finansın başına yeni finans başkanı (CFO) Dr. Philipp Ulbrich atandı.

Enerjisa Enerji'nin finans kadrosunun başına Dr. Philipp Ulbrich geçti. Uluslararası şirketlerdeki uzun süreli kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini başarı ile yürüten ve Enerjisa Enerji'ye CFO olarak atanan Dr. Philipp Ulbrich, 1 Haziran 2023 tarihi itibari ile şirketteki yeni görevine başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, Eichstätt-Ingolstadt Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Ulbrich, doktorasını Muhasebe / Finansal Kontrol alanında verdi. Profesyonel kariyer yolculuğuna 2006 yılında E.ON SE'de başlayan Dr. Ulbrich, sırasıyla Fransa operasyonları için Finans Başkanlığı, Küresel Girişim Başkanlığı, E.ON SE Grubu bünyesinde Çalışma Sermaye Optimizasyonu Programı Liderliği, ERP-S/4HANA Dönüşüm Liderliği görevlerini yürüttü. Son iki yılda E.ON SE'nin finansal dijital faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi.