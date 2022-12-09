Enerjisa Enerji'den ‘Herkese Eşit Erişim' uygulamaları

‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin önde gelen dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda tüm kullanıcılarına 'Eşit Erişim' fırsatı sunduğunu duyurdu.

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, ‘Herkes İçin Eşit Erişim' hedefiyle müşteri hizmetlerindeki engelleri ortadan kaldırıyor. Enerji şirketi, 'Eşit Erişim' uygulamalarıyla müşteri hizmetleri merkezlerindeki fiziki koşulları ve sunulan hizmetleri daha erişilebilir kılarak engelli bireylerin tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Eşit Erişim kapsamında müşteri hizmetleri merkezlerinde fiziksel engeli olanlar için engelli rampası, acil çağrı butonu, tekerlekli sandalyelere özel alanlar; işitme engelliler için işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcileri bulunuyor. Görme engeli ve yetersizliği olanlar içinse müşteri hizmetleri merkezlerinde yer kabartmaları ile kontrastlı boyalar kullanılırken Blindlook platformu üzerinden sesli simülasyon hizmeti sunuluyor. Ayrıca tüm fatura ve sözleşmeler de yine görme engeli ve yetersizliği olan müşteriler için Braille alfabesiyle hazırlanıyor, çağrı merkezi aracılığıyla sesli fatura okuma hizmeti veriliyor.

“Tüm işlemlerimizde herkes için eşit erişim sağlıyoruz”

Projeyle ilgili detayları paylaşan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Enerjisa Enerji olarak engelli bireylerin hayatın her alanında katılımcı olmaları için üzerimize düşen görevin farkındayız. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz ‘Eşit Erişim' uygulamalarımız sektörümüze örnek olacaktır. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Gaziantep'de toplam 11 farklı lokasyondaki müşteri hizmetleri merkezimizde başlayan 'Eşit Erişim' uygulamaları ile engelli müşterilerimiz tüm işlemlerini öncelikli ve hızlı olarak gerçekleştirebilecekler. Müşteri hizmetleri merkezlerimizdeki engelsiz alanlar, işaret dili bilen müşteri temsilcilerimiz, dijital kanallarımızdaki sesli simülasyon uygulamalarımız, Braille alfabesi ile hazırlanmış sözleşme ve faturalarımıza ek olarak çağrı merkezimiz aracılığıyla sesli fatura okuma, gibi pek çok iyileştirmeyle engelli müşterilerimizin tüm hizmetlerimize eşit erişimini hedefliyoruz” dedi.

“Herkese daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz”

Enerjisa Enerji Kurumsal Yetkinlikler ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Enerjisa Enerji olarak etki odaklı sürdürülebilirlik anlayışı ile kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Kurum içindeki çalışmalarımıza ek olarak kurum dışındaki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladığımız Eşit Erişim uygulamaları bizim için çok değerli. Toplum için etki oluşturduğumuz projeyle ‘Herkes İçin Eşit Erişim' diyor, engelli bireylerin hayatlarındaki zorluklar karşısında onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Blindlook ile Engelsiz Dijital Kanallar

Enerjisa Enerji Blindlook iş birliğiyle görme engeli ve yetersizliği olan müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve dijital dünyaya adaptasyonlarını sağlamayı amaçlıyor. Görme engeli ve yetersizliği olan müşteriler, Blindlook.com üzerinden enerji şirketini seçerek dijital kanallarda gerçekleştirilen tüm elektrik işlemlerini yüzde 100 sesli simülasyon teknolojisi ile kolayca gerçekleştirebiliyor.