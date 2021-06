Enerjisa Enerji'den 'Patentli Dijital Dönüşüm Modeli'

Şirket, dijitalleşme sürecini dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olduğu belirtilen ‘E-Ternal' adıyla markalaştırarak tasarladı ve yürürlüğe koydu. 2009'dan bu yana bünyesindeki teknoloji ekosistemi ile birlikte gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sürecini 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırımla hayata geçiren şirket, paydaşları ile birlikte değer oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan 21 milyonu aşkın nüfusa yönelik sürdürdüğü hizmet ve çözümleri dijitalleştirmeye devam ediyor. Dijitalleşme vizyonunda 'Müşterilerimize Enerji Ulaştırırken, Dünyamıza, İnsanımıza ve İşimize, Teknolojinin Gücü ile Daima Değer Katmak” anlayışıyla hareket eden şirket, 2009'dan beri bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemi ile birlikte sürdürdüğü ve 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırımla hayata geçirdiği, dünyada enerji alanında patent koruması alınan dijital dönüşüm modelini markalaştırarak E-Ternal adıyla yürürlüğe koydu.

Şirketin vizyonundaki önemli noktalardan biri olan dijitalleşmenin global trendler ile güçlenerek atılan adımda verimliliğin de artırılması hedefleniyor. Bu anlamda, enerji sektörü için sürdürülebilirlik göz önünde tutularak şirketin dijitalleşme yolculuğu sürecinde farklı departmanlar ve iş alanları için özgün programlar oluşturuldu. Dijital dönüşümün tüm detayları gözetilerek ortak çalışma alanları ve iş yapış doğası da düşünüldü. Müşteri, operasyon, enerji piyasası ve teknolojiyi odağına alan 4 temel yapıya yayılan 12 boyutlu bir model çerçevesinde oluşturulan 14 program altında, önümüzdeki 5 yıl için 500 yeni dijital inisiyatif kapsama alındı. Şirketin geleceğini şekillendirecek bu programlarda, kendi coğrafyasından ve dünyada büyük etkiler oluşturan bilim insanlarının ilgi alanlarına paralel olarak adlarıyla eşlik edilmesi sağlandığı belirtildi.

Dijital dönüşüm projesi E-Ternal'ın şirket yapısına sirayet eden bir değişim sağladığını belirten Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, "Hayatımıza dokunan ve bizleri geleceğe taşıyacak dijitalleşme modelimizin merkezinde ve yaptığımız her şeyin içinde, dünyamız, insanımız ve işimizi kapsayan şirketimizin üst amacı yer alıyor. Varoluş amacımız elektrifikasyon ve şehirleşme gibi global trendler ile güçlenirken, attığımız her adımda verimliliği sağlayarak ilerliyoruz. Uzun vadeli planlarımızda ve alacağımız konumda, enerji sektörü için dekarbonizasyon, dağıtık üretim, dijitalleşme, demokratikleşme ve deregülasyon olmak üzere 5D olarak adlandırdığımız trendleri dijital dönüşüm bakış açımızda da değerlendiriyor olacağız" dedi.

Projenin özünde çalışanları ve şirket kültürünü konumlandırdıklarını belirten Fırat, sözlerine şöyle devam etti: "İşimizin özü iç kanatlarında yer alan 4 temel yapıdan oluşurken, her bir yapı içinde 3'er olmak üzere toplam 12 boyutlu bir model kurduk. Bugünden geleceğe gitmek için, 500'ü aşkın yeni dijital inisiyatif, bu boyutlar ile ilişkilendirilerek, uzun vadede gitmek istediğimiz yolu somutlaştırdı. Tüm bu kanatları bir arada tutan çerçevede ise çalışan ve kültür yer alırken, geleceğin işimize etkilerini ve gelecekteki iş yapma biçimlerimizi şimdiden hayal ederek, veri odaklı organizasyon odağında ilerliyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, her adımımızı, üst çerçeve olarak sürdürülebilirliği düşünerek atmaya devam edeceğiz".

Paydaş katkıları ile zenginleşen proje yapısı

2009 yılından beri atılan tüm dijital inisiyatifleri kapsayan projenin kapsamında iç ve dış paydaşların katkıları da yer alıyor. Bu anlamda global karşılaştırmalar yapılarak farklı proje modellemeleri değerlendirilmiş ve danışman şirketlerle yapılan geçmiş çalışmalar göz önüne alındığı belirtildi. Eşzamanlı olarak şirket içi çalışmalar ile organizasyon geneline yayılmış ve tüm birimlerce sahiplenilen, global ve yerel trendlere uygun bir proje yapısı geliştirildi.

Enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olduğu belirtilen ‘E-Ternal', çalışanlar ve şirket kültürü merkeze konularak, operasyon, müşteri, enerji piyasası ve teknoloji dikeylerine yayılan 14 programa yerel ya da küresel anlamda büyük etki yapmış bir ismin adı verildi.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Operasyon ayağında

"İbn-i Sina programı ile dijital kabiliyetler güçlendirilerek iş kazaların ve çevreye gelebilecek zararların engellenmesi amaçlanıyor. İSG alanındaki çalışmalar ise teknoloji ile daha da güçleniyor. Görüntü işleme teknolojileriyle iş güvenliği artırılarak, yapay zeka çözümleri sunuluyor. İSG-Ç saha uygulamalarında dijital sistem ve altyapı güçlendirilerek, mobil denetim, e-zimmet, dijital imza, dijitalleşen çevre ve İSG Web hizmetleri veriliyor.

Nicola Tesla programı ile 21 milyonu aşkın tüketici için kesinti süreleri en aza indirilip arz sürekliliği sağlanıyor. Uçtan uca veriye dayalı arıza yöneyimi gerçekleştirilerek, bakım, aydınlatma, sistem optimizasyonu gibi alanlarda yeni dijital inisiyatifler hayata geçiriliyor. Ayrıca SCADA'nın yayılımımım da artırılması ve şebekenin akıllandırılması hedefleniyor.

Michael Faraday programı ile enerji şebekelerinin uçtan uca yönetimi yapılıyor. Enerjisa Enerji varlıklarının hayat döngülerinin sahada takip ve sistemsel olarak yönetimi sağlanıp, yatırım süreçleri, saha operasyonları, coğrafi bilgi Sistemleri güçlendiriliyor. Dijital kanallar ile yatırım talep yönetimi, e-kabul, e-devir gibi hizmetler ile süreçler hızlandırılıyor.

Marie Curie programında yeni teknolojiler ve analitik kabiliyetleri kullanarak operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde, her seviyede bakımı etkin bir şekilde organize etmek amaçlanıyor. Yeni teknolojiler kullanılarak dijital ve drone keşifleri sağlanırken, performans iyileştirme ile tahminleme ve önleyici bakım alanında kalite ve performansın iyileşmesi amaçlanıyor.

Müşteri boyutunda

Graham Bell programı ile müşterilere yeni teknolojiler kullandırılarak, iyi hizmet ve deneyimin sunulması amaçlanıyor. Müşteri ile teması güçlendirmek ve dijital kabiliyetler ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi için chatbotlar, konuşma ve metin analitiği, duygu analizi, otomatik arama Sistemleri ve ses tanıma teknolojilerinin yanı sıra, müşterilerin işlemlerini kendilerinin tamamlamasını sağlayacak self-servis olanaklarının da arttırılması amaçlanıyor.

Leonardo Fibonacci programı ile insan, teknoloji ve müşteri odaklı yaklaşımlarla, kullanıcı dostu ürün ve hizmetler ile enerji sektörüne dijital çözümler sunulup farklılaştırmak amaçlanıyor. Sahada dijital satış kabiliyetleri kazanıp, süreç robotizasyonu ile hız kazanılması sağlanıyor olacak.

Louis Pasteur programı ile hızla esneyen ve adapte olan, entegre ürün/servis geliştirme kabiliyetleri ile müşteri beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor. Ürün geliştirme altyapısı güçlendirilerek esnek ürün geliştirme altyapısı kuruluyor. Müşteriye özel yeni ve mevcut ürün ve fiyatlamaların yanı sıra, uzun süreli iş birliği araçları geliştirmeleri sürdürülüyor. Mevlana programı ile çalışanlara iyi dijital deneyimin sunulması amaçlanıyor. Dijital raporlama kabiliyetleri ve otomasyon artırılarak, entegre yönetim anlayışı ile yeni nesil teknolojiler ve analitik süreçleri insan kaynakları bünyesinde konumlanmaya devam ediyor.

Enerji piyasası boyutunda

Harizmi programı ile finans odağında dijital raporlama kabiliyetlerinde otomasyon artırılarak, tedarik süreçleri portaller, dijital akışlar ile hızlandırılıyor olacak. Piyasada yürütülen işlemlerin dijital takip ve yönetim kabiliyetleri güçlendiriliyor olacak.

Albert Einstein programı ile enerji piyasasındaki faaliyetlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Enerji yönetiminde entegre uygulamaları hayata geçirilip, piyasa performanslarını arttırmaya yönelik, çok sayıda analitik ve teknolojik altyapı hayata geçirilecek.

Cahit Arf programı ile tüketimden tahsilata doğru ilerleyen sürecin, müşterilerin ihtiyaçlarına yanıtını ve performansını arttırmak için otomasyon hizmetleri, müşterilerin başvuru ve talep yönetimi, operasyonel performans ve denetimi başta olmak üzer çok sayıda alanda inisiyatif hayata geçiyor olacak.

Teknoloji boyutunda

Hezarfen programı ile tüm çalışma süreçleri için gerekli teknoloji tabanını ve operasyonel altyapısını kurup, tüm bölgelere yayılması amaçlanıyor. Mimar Sinan programı ile teknolojik altyapısı geleceğin ihtiyaçlarına uyumlaştırılması amaçlanıyor. Dijital imza ile dijital arşiv hizmeti verilirken ileri veri analitiği, siber güvenlik ve veri yönetişimi de sağlanıyor. Yeni teknoloji ve çalışma altyapısı ile teknoloji yol haritası, dijital çalışma alanı ortaya koyuluyor. Alan Turing programı ile operasyonların teknoloji ve verinin gücü ile daha etkin olması amaçlanıyor".