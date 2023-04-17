Enerjisa Enerji'den yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi

Enerjisa Enerji, ‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek' sağlamak üzere sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu doğrultuda tüm nesillerin daha yeşil bir dünya bilinci ile hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Geleceğin Kahramanı' 2D çizgi hikâye serisini çocuklarla buluşturuyor.

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketiEnerjisaEnerji, Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla insana daha iyi bir gelecek sağlamak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, yenilenen kaynaklarla geleceğin her bir paydaşı için daha iyi olmasını hedefliyor.

‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek' hedefiyle yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekleyerek Geleceğin Kahramanı video serisini oluşturan şirket, gençlerden aldığı ilham ile geçmiş yılların sevilen tarzı olan çizgi-roman kültürünü birleştiriyor ve heyecan dolu bu macerayı geniş kitlelere aktarıyor.

Odağında gençler ve daha iyi bir gelecek var

Yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir gelecek için yaptığı çalışmaları gençlere daha iyi anlatmak isteyen şirket, Geleceğin Kahramanı serisinde oluşturduğu kurgusal karakter Alya'nın maceralarını anlatıyor. Alya'nın, babasını arama yolculuğuna çıktığı animasyon dizi ile hem farkındalık oluşturmak hem de kısa ve eğlenceli içerikler ile yeni nesli daha iyi bir gelecek hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. Her Cuma günü Enerjisa Enerji'nin YouTube kanalında yayınlanan ve toplamda 8 bölümden oluşacak serinin ilk altı bölümü 6,5 milyona yakın izlenme ile büyük ilgi gördü. Serinin gelecek bölümleri ve Alya'nın başına gelecekler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Babasıyla çok iyi bir ilişkisi olan bilim aşığı Alya'nın, babasının aldığı elektrikli araçtan etkilenerek üzerinde yaptığı geliştirmelerin aktarıldığı hikâyede, Alya ailesi tarafından topluma ve çevreye saygılı, farkındalık sahibi genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Babasının doğum gününde onu yalnız bırakmamak için elektrikli arabasıyla yola çıkıyor ve yolda çeşitli maceralara atılıyor.

Yayınlanan ilk 6 bölümde elektrikli şarj istasyonlarına, yenilenebilir enerji sistemlerine, küresel iklim krizinin olası sonuçlarına ve yangın tespit sistemi Kozalak'a da değiniliyor. Geleceğin Kahramanı film serisinin diğer bölümleri Enerjisa YouTube kanalından yayınlanacak.