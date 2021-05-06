Enerjisa'dan saha ekiplerinin emniyeti için 13,7 milyon liralık yatırım

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, 13,7 milyon liralık yatırımla geliştirilen 'Görüntülü Teyit Sistemi'yle, saha personelinin güvenliği hedefleniyor. Yüksek gerilimin ardından geçen yıl alçak gerilim seviyesinde de kullanıma alınan sistem; enerji kesme, direğe tırmanma, dokunmadan önce kontrol, topraklama ile enerji verme gibi aşamalarda merkeze iletilen görüntü ve alınan teyit sayesinde saha ekiplerinin emniyetle çalışmasını sağlıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından 13,7 milyon liralık yatırımla devreye alınan 'Görüntülü Teyit Sistemi', saha ekipleri ile merkez arasında görüntülü bas-konuş cihazları üzerinden görüntü aktarma ve teyit alma süreci oluşturarak, azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sağlıyor. Eylül 2018'de devreye alınan ve 2025'e kadar 6 milyon liralık ek yatırım planlanan sistem, devreye alınır alınmaz etkilerini gösterdi. Sistem, şirketin dağıtımdaki üçlüsünde yaşanan kritik kaza sayısını yüzde 40 azalttı.

Görüntülü Teyit Sistemi'nin, 2020'nin Eylül ayında yüksek gerilim hatlarının ardından alçak gerilim seviyesinde de kullanılmaya başlamasıyla enerji kesme, direğe tırmanma, dokunmadan önce kontrol, topraklama ve enerji verme süreçlerinde 25 bin dolayındaki aylık video sayısı, bu yıl itibariyle 7 kat artarak aylık ortalama 175 bin videoya çıktı.

Saha ekipleri 5 bine yakın cihazla donatıldı

Görüntülü teyit verme ve kayıt süreci 3 dağıtım bölgesindeki 30 farklı merkezden yürütülürken saha ekipleri Başkent EDAŞ'ta bin 935, Ayedaş'ta 807 ve Toroslar EDAŞ'ta bin 985 olmak üzere toplam 4 bin 727 görüntülü bas-konuş cihazı ile donatıldı. Söz konusu bölgelerde bu cihazlarla 2 milyon adedin üzerinde video kaydedildi. Söz konusu kayıtlarla, yüksek önemdeki anlık görüntülü iletişimin yanı sıra, toplam 14 ilde faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin sahadaki arıza, onarım, bakım ve diğer faaliyetlerinin standardize edilmesi, bölgeler arası farklılıkların ortadan kaldırılması ve bölgelerdeki örnek uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

“Hayati tecrübeler sahaya anlık olarak aktarılabiliyor”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, “Elektrik dağıtım şebekesini, yeni eklenen veya bakımı yapılan mevcut hatlarıyla, yaşayan ve gelişen bir organizmaya benzetebiliriz. Sürekli gelişen bu sistem üzerinde insan eliyle yapılacak basitten karmaşığa tüm müdahaleler üst düzey dikkat gerektiriyor. Teknolojik gelişmeleri sürekli takibimizde tutarak riskleri en aza indirme gayretimizin bir ürünü olan Görüntülü Teyit Sistemiyle, yaşadıklarımızdan öğrenmekle kalmıyor, hayati tecrübelerimizi merkezden sahanın en ücra köşesindeki personelimizin kararlarına anlık yansıtabiliyoruz. Teknik bilgi ve tecrübenin tüm saha ekiplerimiz nezdinde paylaşılarak çoğaltıldığı bu sistemle, kaydı alınan müdahaleleri sonrasında inceleyerek, işlemlerimizin her adımını daha güvenli hale getirmeyi ve sürekli gelişmeyi hedefliyoruz. Teknolojinin de desteğiyle İSG'yi bir yaşam biçimi haline getirmemiz neticesinde, zaman zaman yoğun kar veya fırtına gibi meteorolojik koşulların da etkisiyle yaşadığımız afet süreçlerinde dahi, arıza onarım faaliyetlerimizi tek bir personelimizin bile burnu kanamadan tamamlamak ve müşterilerimize kesintisiz enerji sağlamak en büyük gurur kaynağımız” dedi.