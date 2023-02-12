İhlas Haber Ajansı

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Enes Ünal golünü attı, depremzedeleri unutmadı

İspanya ekibi Getafe’de forma giyen mili oyuncu Enes Ünal, attığı golün ardından depremzedeleri unutmadı ve Türkiye ve Suriye için dua edin yazılı tişörtü tribünlere gösterdi.

İspanya ekibi Getafe'de forma giyen mili oyuncu Enes Ünal, attığı golün ardından depremzedeleri unutmadı ve Türkiye ve Suriye için dua edin yazılı tişörtü tribünlere gösterdi.


İspanya La Liga'nın 21. haftasında Getafe, sahasında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda mücadelenin 77. dakikasında Enes Ünal attığı gole skoru 1-1'e getirirken, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı. Golün ardından Enes Ünal, Türkiye ve Suriye için dua edin yazılı tişörtü tribünlere gösterdi.

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