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Enez gençlik kampı'nın ilk konukları yola çıktı

Başakşehir Belediyesi’nin Edirne’nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan ücretsiz gençlik kampı için ilk kafile yola çıktı.

Başakşehir Belediyesi'nin Edirne'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan ücretsiz gençlik kampı için ilk kafile yola çıktı. Başakşehirli 217 öğrenciyi 5 gün sürecek doludizgin bir yaz tatili bekliyor.


Başakşehir Belediyesi tarafından 24 Haziran - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Enez Gençlik Kampı'na katılmak için www.sporparklari.com adresinden online ön kayıt oluşturan öğrencilerden 217'si Altınşehir Spor Parkı'ndan otobüslerle yola çıktı.


Sportif ve kültürel etkinlikler bir arada


Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programlarının uygulanacağı kampta, yemek ve ulaşım hizmetleri belediye tarafından karşılanacak. Akademi mezunu ve alanında uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilecek kampta havuz, futbol sahası, toplantı salonu, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor.


Hem eğlenecek hem öğrenecekler


Enez Gençlik Kampı'nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi sportif etkinliklerin yanı sıra kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, “bana kendini anlat” söyleşileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacak.


Kampta, yaz ayları boyunca Başakşehir'de ikamet eden 14-18 yaş aralığındaki (2001 ila 2005 yıllarında doğanlar) öğrenciler misafir edilecek.

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