Enfeksiyonlardan korunmak için tüyolar

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, enfeksiyonlardan korunmak için önemli uyarılarda bulundu.

Hisar Hospital Intercontinental Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Kış geldi, havalar soğudu, üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Hastalığın ilk belirtisi genellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır, devamında öksürük, geniz akıntısı, baş ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, halsizlik, terleme, ateş , kas eklem ağrısı ve boyunda şişlikler eşlik edebilir" dedi.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, enfeksiyonlardan korunmanın basit yöntemlerini şöyle sıraladı:

"Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burnun kapatılması. Toplu ortamlarda hasta kişilerin bulaştırmasının engellenmesi. Hastalık ilk başladığında basit yöntemlerle; burun spreyi, boğaz pastili ve vitaminler ile önlem alma. Ihlamur, adaçayı, ballı süt, nane limon ve çay ile istirahat. Alerjik şikayetlerin ön planda olduğu durumda alerji ilaçları-burun spreyleri daha hızlı çözüm oluşturur. Öksürük şikayetlerinin ön planda olduğu durumda öksürük şurubu, balgam söktürücü, bol su ve bal-ıhlamur. Boğaz ağrısı ön planda ise boğaz spreyi, boğaz pastili ağrı kesici tabletler ve istirahat önerilir.

Kas eklem ağrısı yüksek ateş boğaz ağrısı fazla ise kesin istirahat ve doktor kontrolü önerilir. Ses kısıklığı yutma güçlüğü öksürük ön planda ise bol sıvı almak, yatak istirahati, boğaz spreyi ve sakız çiğnemek. Burun tıkanıklığı ağızdan nefes almaya neden olarak üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığını artırır yine burun tıkanıklığı horlamaya neden olarak uykuyu bozar ve uykuda tıkanmaya neden olur. Burun tıkanıklığın çözülmesi uyku kalitesini ve burundan solunumu rahatlatarak solunum yolu enfeksiyonları sıklığını azaltır.

Uzun süren boyun şişlikleri, ilaçlar ile geçmeyen burun tıkanıklığı, ağız içerisindeki yaralar, istem dışı kilo kaybı, uykuda solunum durması, sık üst solunum yolu enfeksiyonları ve sürekli yorgunluk ve halsizlik durumunda mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmelidir.