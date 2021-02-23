Engel tanımayan izcilerden “Atatürk ve İzcilik” sergisi

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü, "Atatürk ve İzcilik" konulu bir sergi açtı.

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Türkiye'nin ilk dezavantajlı izci kulübü üyeleri, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda ortaya koydukları eserlerle hayranlık uyandırıyor. Hobi bahçelerinde kendi elleriyle ürettikleri sebze ve meyveler ile aile ekonomilerine de katkı sağlayan izcilerin "Atatürk ve İzcilik" konulu sergisi büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral ile birlikte hobi bahçesinde meyve ve sebze ekimi yapan izciler, daha sonra sergi açılışını gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen açılış konuşması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Dezavantajlı izcilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Organik sebze ve meyvelerin ekimini gerçekleştirdik. İzcilerimiz kendi mahsullerini ekip yemenin sevincini yaşıyor. Atatürk ve İzcilik sergisi de çok anlamlı ve güzel fotoğraflara ev sahipliği yapmış. Sergide yer alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izcilerle olan fotoğrafları dikkat çekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, kendilerine sağladığı imkanlar ve destekleri için Belediye Başkanı Akgün'e teşekkür etti.