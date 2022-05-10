Engel tanımayan sigorta projesi 'Benden Sonra' hayata geçirildi

Özel gereksinimli çocuğu olan ve çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan anneler için başlatılan sigorta projesi 'Benden Sonra' hayata geçirildi.

Özel gereksinimli çocuğunu tek başına büyütmek zorunda olan, kendisine bir şey olması durumunda çocuğuna ne olacağı konusunda annelerin endişelerini taşıyan Gulf Sigorta yönetimi ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) Başkanı Arzu Gökçe'nin de katkıları ile sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu'nun (STSP) öncülük ettiği, “Benden Sonra” başlığı altında gerçekleştirilen projede sigorta şirketi, otizmli çocuğu olan ve çocuklarına tek başına bakmak zorunda olan annelere, ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları teminat altına alan “Ferdi Kaza Poliçesi” hediye etti.

Annelere ferdi kaza poliçesi hediye edildi

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu Kurucusu Selcen Gür, “Anneler günü vesilesiyle özel gereksinimli çocuğu olan anneler için bir proje hazırladık. Sigorta sektörü olarak bu annelerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Özel gereksinimi olan ve engelli olan çocukların annelerin en büyük korkusu benden sonra çocuğuma ne olacak endişesi oluyor. Annelerin yaşadıkları bu endişeyi bir nebze olsun giderebilmek için bizlerde ferdi kaza poliçesini hediye etmeyi düşündük. Engelli çocuğu olan annelerin bir kısmı çocuklarına tek başına bakmak durumunda kalıyorlar. Bu ailelerde çoğu zaman babalar tablonun dışına çıkıyor. Bu nedenle engelli çocuğu olan anneyi tek bırakabiliyorlar. Bizde bu annelere destek olmak için Gulf Sigorta'dan destek aldık ve ferdi kaza poliçesi hediye ettik. Bugün de bu ferdi kaza poliçelerinin sunumu için bir araya geldik. TODEV ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Hem sosyal bir meseleye parmak basmış olduk hem de toplumda sigorta adına bir bilinç oluşturmuş olduk. Projelerimiz devam edecek. Bu bizim ilk projemizdi” dedi.

“Projeye destek olduğumuz için çok mutluyuz”

Projede yer aldıkları için mutluluklarını dile getiren Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, “Böyle anlamlı bir organizasyon içerisinde yer aldığımız için mutluyuz. Biz uzun yıllardır yaptığımız bütün sosyal sorumluluk projelerinde ana odağımız hep kadınlar oldu. Bu projede de özel gereksinimi olan çocuklara tek başlarına bakan annelerimize destek olmak istedik. Bu annelerimiz en büyük endişelerinden bir tanesi kendilerine bir şey olması durumunda çocuklarının bakımının nasıl yapılacağı bizde bu endişeleri birazda olsun dindirebilmek için bu annelerimize ferdi kaza sigortası veerdik. Bir yıllık bir poliçe ama önümüzdeki yıllarda da bu poliçeye devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Poliçeler ile kaygılarını hafifletmeyi hedefledik”

Gökçe, özel gereksinimli bireye sahip anne ve babaların en büyük kaygılarının, hayatlarını kaybettikten sonra otizmli çocukları geride kaldıklarında yaşayabilecekleri zorluklar ve sorunlar olduğundan yola çıkılarak, 25 annenin katılımıyla pilot olarak başlatılan poliçeler ile kaygılarını hafifletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Hediye edilecek ferdi kaza sigortasının kapsamı

Ferdi Kaza Sigortası; ölüm, Sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları teminat altına alır.

Vefat; poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminat olarak kaydedildi.

Sürekli Sakatlık; poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminat olarak belirtildi.

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir.