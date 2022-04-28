Engel tanımayan sigorta projesi ‘Benden Sonra' hayata geçiyor

Engelli çocuğu için endişelenen anneler için ‘Benden Sonra' sigorta projesi hayata geçiriliyor.

Engelli çocuğu olan ve çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan anneler için yeni bir proje uygulamaya alınıyor. ‘Benden sonra çocuğuma ne olacak?' endişelerini taşıyan ve otizmli çocuklarına tek başlarına bakan anneler için Anneler Günü'nde bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor.

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu'nun (STSP) öncülük ettiği, “Benden Sonra” başlığı altında gerçekleştirilecek olan projede ağır otizmli çocuğu olan ve çocuklarına tek başına bakmak zorunda olan annelere, ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları teminat altına alan “Ferdi Kaza Poliçesi” hediye edilecek.

Türkiye Otistiklere Destek Vakfı (TODEV) bünyesindeki ağır otizmli çocukların anneleri poliçelerini, 10 Mayıs Salı günü düzenlenecek lansmanda alacaklar.

Toplumda sigorta algısına dair bilinçli bir farkındalık oluşturmayı, özellikle kadınları ve gençleri sigorta ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle entegre eden Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu'nun kurucusu Selcen Gür, “Sigorta hakkında bilinçlendirme oluştururken aynı zamanda toplumsal bir meseleye de dikkat çekmek istedik. Gulf Sigorta'ya bu ilk etkinliğimizde bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi. Amaçlarının bir yandan sosyal dayanışmayı artıracak projelere imza atmak diğer yandan da sigorta penetrasyonun artmasına katkıda bulunabilmek olduğunu söyleyen Gür, “Toplumda sigorta bilincini artırmadan Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli düzeyde katkı sağlayan, güçlü ve sürdürülebilir bir sigorta sektörü olma vizyonuna ulaşamayız” ifadelerini kullandı.

Hediye edilecek ferdi kaza sigortasının kapsamında ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları teminat altına alınacak.