Engel tanımayan sporcular onurlandırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik 'Engelsiz Ödül Töreni' düzenlenecek. İstanbul'da 4 Mayıs'ta düzenlenecek törende, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlenecek. Petrol Ofisi'nin ana sponsorluğunda başta Paralimpik Oyunlar olmak üzere tüm engelleri aşarak uluslararası arenada Türkiye'ye büyük zaferler yaşatan milli sporcular, 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek TSYD - Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde onurlandırılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı, TSYD'nin ise 60. yılının kutlandığı bu anlamı yılda düzenlenecek gecede, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Spor camiasının bir araya geleceği bu anlamlı gece, S Sport Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Bakan Kasapoğlu: "Ay-yıldızlı formamızı gururla taşıyan milli sporcularımızı onurlandıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, düzenlenecek ödül gecesinin önemine dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun hiçbir engel tanımadan her alanda zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, "Sporda erişilebilirlik politikamız doğrultusunda Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın, son 21 yılda hayatın her alanında olduğu gibi spora da katılımı çok ciddi anlamda artış gösterdi. Bunun en büyük örneğini ise madalya sayımızda rekorların kırıldığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yaşadık. Sporcularımızın her daim yanındayız. Şimdi, onların herkese örnek olan inançlarını, azimlerini ödüllendirme zamanı" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında sporda da önemli hedeflerin olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de 60. yılında, önemli bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. İlk kez düzenlenecek bu geceyi, engel tanımayarak şanlı Türk Bayrağımızı her platformda göndere çeken, ay-yıldızlı formamızı gururla taşıyan milli sporcularımızla onurlandıracağız. Bugüne kadar engelli sporcu camiamız özelinde yapılmış ilk ödül töreni olacak organizasyonu, Türk sporunda farkındalığı ortaya koyması adına, önemli ve değerli bir adım olarak görüyorum. Böylesine anlamlı bir gecenin gelenekselleşerek devam edeceğini temenni ediyorum" şeklin de konuştu.

Oğuz Tongsir: "Organizasyonun ev sahibi olduğumuz için gururların en büyüğünü taşıyoruz"

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek böylesine özel bir geceye ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. TSYD'nin çok büyük bir aile olduğunu, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerinin altını çizen Tongsir, "Biz TSYD olarak mücadele eden, ter döken, ülkesine madalya getirmek için canını dişine takan insanların engelli olduğuna asla inanmıyoruz. Bunun içindir ki Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu ödül töreninin adı TSYD ENGELSİZ'dir" diye konuştu.

Mehmet Abbasoğlu: "Bu özel organizasyonun ana sponsoru olmak gurur duyuyoruz"

Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi olarak Türk sporunun her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi Grubu olarak Türkiye'de bir ilk olan bu çok önemli organizasyonun ana sponsoru olmaktan onur duyuyoruz. Fırsat eşitliği sosyokültürel gelişimin hayati kriterlerinden biri. Engelsiz spor anlayışı Türkiye'nin yarınları için büyük önem teşkil ediyor. Sporcularımızın dünyaya yayılan başarılarından aldığımız ilhamla onlarla birlikte yol almaya, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin muazzam potansiyeline katkı sağlamaya gururla devam edeceğiz."

Ödül sahiplerini TSYD üyeleri ve sporseveler belirleyecek

Gecede ödül alacak isimler yapılacak dijital oylamayla belirlenecek. Spor basınının her alanından yer alan TSYD üyeleri, haberlerini yaptığı, fotoğraflarını ve görüntülerini çektiği, yazılarını yazdığı sporcuların ödüllendirilmesi için oylamaya katılacak. Türkiye'nin en önemli derneklerinden biri olan ve 2 bine yakın üyesi bulunan TSYD'nin organize ettiği gecede, üyelerinin dışında dijital oylamaya sporseverler de katılabilecek. Oy verme işlemi 30 Nisan Pazar günü sona erecek. Sporseverler, https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487 linki üzerinden hem adaylar hakkında bilgi alabilecek hem de oy kullanılabilecek.

Toplam 10 kategoride ödül verilecek gecede, 4 kategori oylamaya sunulacak.

Ödül kategorileri ve adaylar şöyle:

Yılın Milli Takımı Ödül Adayları

Golbol Kadın Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı

Yılın Kadın Sporcusu Ödül Adayları

Sevda Altunoluk (Milli Golbol Oyuncusu), Kübra Korkut (Milli Para Tenisçi), Meryem Betül Çavdar (Milli Para Tekvandocu), Merve Yazıcı (İşitme Engelli Milli Tekvandocu), Dilara Çevik (Down Sendromlu Milli Atlet)

Yılın Erkek Sporcusu Ödül Adayları

Abdullah Öztürk (Milli Para Masa Tenisçi), Nihat Türkmenoğlu (Milli Para Okçu), Ömer Güleryüz (Ampute Futbol Milli Takımı Sporcusu), Emirhan Akçakoca (Down Sendromlu Milli Atlet), Mehmet Ali Yiğit (İşitme Engelli Milli Güreşçi)

Yılın Antrenörü Ödül Adayları

Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü), Yusuf Kılınçkaya (Para Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü), Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü), Gültekin Karasu (Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü), Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)

Gecede ayrıca Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.