İhlas Haber Ajansı

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Engelleri sporla aşıyorlar

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), engelli bireylerin gelişimi ve sosyal becerilerinin artmasına katkı sağlamak için yüzme, pilates ve okçuluk gibi özel spor aktiviteleri düzenliyor.


Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), 15 yaş ve üzeri engelli bireylerin gelişimine yönelik etkinlikler içerisinde spora da yer veriyor. İlçede ikamet eden engelli bireylere özel eğitmenler eşliğinde haftanın 4 günü çeşitli spor aktiviteleri düzenleniyor. Yaş aralıkları uygun olarak oluşturulmuş gruplara; yüzme, jimnastik, atletizm ve okçuluk gibi spor dallarında eğitimler veriliyor. AKDEM, bu eğitimlerle engelli bireylerin yaşıtlarıyla spor aktivitelerini yaparken iletişim kurmasını, eğitimlerde kazandığı davranışları genellemesini, grup aktivitelerine katılmasını ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.

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