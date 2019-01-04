Engelli çocuklar ve gençler hediyelerini aldı

Engelli çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere hayata geçirilen ‘Bir Dileğim Var' projesi kapsamında düzenlenen programda engelli çocuklar ve gençler hediyelerine kavuştu.

Engelli çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere gerçekleştirilen ‘Bir Dileğim Var' projesi kapsamında, daha önce dileklerini yazarak ileten çocuklar düzenlenen programda hediyelerine kavuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent ortaklığında düzenlenen ‘Bir Dileğim Var' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar kendileri için özel hazırlanan kartlara dileklerini yazmıştı. Kartlara yazılan dilekler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuyumcukent esnafı, ziyaretçisi ve çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Kuyumcukent Nikah Salonu'nda düzenlenen programda engelli çocuklar hediyelerine kavuştu. 500 engelli çocuk ve gencin dileklerinin gerçekleştirildiği programa İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü Ömer Avcı ile çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Hediyelerine kavuşan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

“Onlar için çok az şey yapıyoruz. Daha da fazlasını yapmamız lazım “

Projenin fikir babası olan İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, hali vakti yerinde olan herkesin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeleri gerektiğini belirterek, “Arkadaşlarımızı mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Onların mutluluklarını görmek bizi heyecanlandırdı. Yaklaşık bir ay önce İstanbul çapında 500 kardeşimizin isteklerini merak ettik ve onlara sorduk. Bir ay içerisinde de bu istekleri yerine getirdik. Onlar için çok az şey yapıyoruz. Daha da fazlasını yapmamız lazım. Bu yönde bilinçlenmemiz lazım. Hali vakti yerinde olan herkesin bu konulara bir el atması gerekiyor. İlla ki böyle organizasyonlara da gerek yok. Herkesin bir ihtiyaç sahibi olanı bulup, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmesi lazım. Böyle duyarlı bir toplum olmamız gerekiyor. İsteklere cevap veren bir toplum olmamız ve kendimizi bu yönde yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.

Engelli çocukları ve gençleri asla küçük görmememiz ve onların cesaretlerini artırmamız gerektiğini söyleyen Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, “Engelli yavrularımız, engelli gençlerimiz bizim göz bebeklerimiz. Bunlar bizim canlarımız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Küçük görmek, hor görmek asla bizim düşüncemiz olmamalı. Bilakis destek olmalıyız. Onların hayat şartlarına katkıda bulunmalıyız. Cesaretlerini artırmalıyız" dedi.