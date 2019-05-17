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Engelli gençlerin askerlik sevinci

Esenler Belediyesi, 11 engelli asker adayını bir günlüğüne askere gönderdi.

Askeri üniformalarını giyip yemin eden askerlerin heyecanı gözlerinden okundu.


Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizesiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilçede yaşayan 11 engelli genç, Hasdal Askeri Kışlası 6. Piyade Alayı'nda bir günlük "Temsili Askerlik" görevlerini yerine getirerek tezkere aldı. Kanun gereği silah altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin askerlik hizmetini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla Engelliler Haftası'nda düzenlenen "Temsili Askerlik" birçok engelliye ve ailesine büyük onur ve gurur yaşattı.



Eğitim alıp silah tuttular


Eyüp'teki Hasdal Askeri Kışlası 6. Piyade Alayı'na gelen askerler ilk olarak künyelerini aldı. Daha sonra askeri üniformalarını giyen askerler vakit kaybetmeden eğitimlere başladı. Komutanlar eşliğinde silahları yakından tanıyan ve kışlayı gezen askerler, selam verme ve nizami yürüyüş gibi askerliğin temel eğitimlerini aldılar. Komutanlarına asker selamı vermeyi de ihmal etmeyen engelli askerler, aldıkları eğitimin ardından silah tuttular ve yemin töreninde yemin ettiler. Engelli mehmetçikleri, asker üniforması içinde gören aileleri gururlu ve mutluydu.



Terhis belgelerini aldılar


Törende askeri üniformaları içerisinde aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren askerler, mutluluklarını dile getirdiler. Engelli mehmetçiklere terhis belgesi verilmesiyle tören sona erdi.

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