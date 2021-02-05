Engelli izcilerin organik ürünleri pandemi sürecinde büyük ilgi görüyor

Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'nde çeşitli sosyal aktivitelere katılan engelli izciler, sebze meyveleri hem kendileri üretiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren hobi bahçeleri sayesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştiren engelli izciler aynı zamanda da toprakla uğraşarak terapi oluyor.

Mevsimlik meyve sebze üretiyorlar

Mevsimlik sebze ve meyve üreten Gökkuşağı İzci Kulübü üyelerinin ürettikleri ürünlere vatandaşların talebi de yoğun oluyor. Bugüne kadar spor, el sanatları, müzik gibi pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan engelli izciler belediyenin tahsis ettiği hobi bahçelerinde kendi elleriyle diktikleri meyve ve sebzelerin hasadını da yine kendileri yapıyor. Bu yolla aile ekonomilerine katkı da sağlayan izciler zamanlarının önemli bir bölümünü toprakla uğraşarak geçiriyor. Tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanları da besleyen engelli izcilerin ürettikleri ürünler bölge halkı tarafından rağbet görüyor. İzcilik kulübü üyelerinin ürettikleri organik ürünlerini tüketen vatandaşlar her gün hobi bahçesini ziyaret ederek sebze ve meyvelerini buradan temin ediyor.

Hem organik hem de lezzetli

Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Üyelerinin ürettikleri ürünleri sağlıklı ve organik olduğu için tercih ettiklerini belirten vatandaşların görüşleri ise şu şekilde:

Gül Yılmaz: “Bu değerli çocuklarımızın yetiştirdiği ürünleri almak bana büyük bir zevk veriyor, büyük bir haz veriyor. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel. İnanın geçen gün ıspanak yemeği yaptım tadından yemek mümkün değil. O kadar lezzetli oluyor ki anlatılacak gibi değil. Bugün de geldim kaz yumurtası almaya. Ayrıca çocuklarıma her zaman destek olabileceğim için de çok mutluyum. Halk pazarına çıkmıyorum zaman zaman yeşillik ihtiyacı duyduğum zaman buraya geliyorum. Buradan taze ve tamamen organik olarak alıyorum. Bu devirde böyle organik bulmak gerçekten çok zor”

Kamuran Akalın: “Emekli memurum. Evimin ihtiyaçlarını gelip burada izcilerimizin yetiştirdiği tamamen organik olan ürünlerden tercih ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım ve Bedriye hanımın çabaları takdire şayandır. Hepsine teşekkür ediyorum. Ürünler tamamen organik. Çocuklarımız ekiyor, dalından koparıp gözünün önünde alabiliyorsun. İnanın pazarlara çıkmıyorum. 2 - 3 günde bir buraya gelip taze taze alıp evimize gidiyorum” dedi.

“Türkiye'de bir ilkiz”

Toprakla uğraşmanın ve bir şeyler üretmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren izci lideri Özlem Korkmaz: “Arkadaşlarımla birlikte izcilik yapıyoruz. Hem de böyle tarla, bahçe yapıyoruz. Bu pandemi döneminde bizim için gerçekten burası çok iyi oldu. Hem burada gelip bahçemizi yapıyoruz hem de evimize katkı sağlıyoruz. Arta kalan malzemelerimizi de burada satıp evimize katkı sağlayabiliyoruz. Toprağı ilk önce kazıyoruz, gübreliyoruz. Her gün geliyoruz belirli günlerde suluyoruz onları. Türkiye'de bir ilkiz hem izcilik olarak hem tarım olarak” ifadesini kullandı.

“Kendilerini hayata bağlıyorlar”

Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, “Büyükçekmece Belediye Başkanım Dr. Hasan Akgün'ün destekleriyle yıllardır kurulan izciliğimizde tarım izciliğinin de öne çıkardığını ve anne ve yavrularıyla beraber kendilerine ekonomik katkı sağlayıp kaz, ördek, tavşan ve evcil hayvanlarımızın da bir hayvanat bahçesi gibi kurup burada beslemesiyle başladığımız bu işte şimdi yumurtalarımızı alıp kendilerine hem vitamin deposu hem de ekonomik katkı sağlıyorlar. Ayrıca burada dereotundan, maydanozundan yeşilliğimizin hemen hemen hepsinden bunları yetiştirip ıspanağı, havucu kendi elleriyle ekip kendi evlerine ekonomik katkı sağlıyorlar. Hem bir nevi kendilerine burada fiziksel terapiye, hem çocuklarının hayata tutunmalarına, hem de tarım izciliğiyle, toprakla haşır neşir olup temiz havayla kendilerini yaşamlarına bağlıyorlar” dedi.