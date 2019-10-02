Engelli minikler istedi, Başkan Yüksel hayata geçirdi

Engelli minikler Önder Kerim Babal ile Sena Kardelen Babal'ın başvurusu üzerine, okula gidiş-dönüşlerde kullandıkları yaya yolunda araç işgalinin önüne geçilmesi için bariyer çalışması gerçekleştirildi.

“Hayallerinin destekçisi ve takipçisiyiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bariyer çalışmasını yerinde inceleyerek, engelli miniklere ve ailelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Önder Kerim ve Sena Kardelen ile uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesinin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu kaydetti. “Kartal'da, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” diyen Başkan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önder Kerim ve Sena Kardelen okul yollarındaki yaya yolu araçlar tarafından işgal edildiği için okula giderken ciddi sorun yaşıyorlardı. Bu durumu bizle paylaştılar. Biz de hemen arkadaşlarımızla bu yaya yolu üzerindeki bariyer çalışmasını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz tarafından gerçekleşen bariyer çalışmasıyla Önder Kerim ve Sena artık okula giderken böyle bir sorunla karşılaşmayacak. İkisi de çok çalışkan ve sevgi dolular. Okul hayatlarıyla ilgili büyük hayalleri var. Biz de onların hayallerinin takipçisi ve destekçisiyiz.”

Ziyaretin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel miniklere oyuncak hediye etti. Engelli minikler ve ailesi Yüksel'e teşekkür ederek, Kartal Belediyesinin engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarının tüm belediyelere örnek olması gerektiğini ifade ettiler.