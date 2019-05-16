Engelli öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı

Ataşehir Belediyesi'nin sanat eğitimlerine katılan engelli çocuklar, Engelliler Haftası'nda yeteneklerini sergilediler.

Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, aileler çocuklarının gösterilerini büyük ilgiyle takip etti.

Engelsiz Sanat Grubu'nda eğitim alan farklı engel gruplarındaki çocukların sergiledikleri performanslar, büyük alkış alırken sahnede gösteri sunan, şarkı söyleyen, dans eden çocukların ve gençlerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, “Biz istiyoruz ki tüm çocuklarımız her imkândan eşit yararlansın. Sabrı ve şefkatiyle bu güzel çocukları yetiştiren siz değerli annelerin geçmiş anneler gününü kutlarım. Çocuklarımızın gösterilerinin hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenlerimize ve personelimize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ile her türlü engeli aşacağımıza inanıyorum” dedi.

“Sabri Ali'nin müziğe ilgisini on yaşındayken fark ettik”

Ataşehir Belediyesi'nin sanat eğitimlerine katılarak ritim grubunda sahne alan ve gösteriye katılan gençlerden Sabri Ali'nin annesi Fatma Fırat bu özel günle ilgili şunları söyledi: “Kırk üç yaşındayım oğlum Sabri Ali de yirmi üç yaşında. Oğlumun engelli ve epilepsi hastası olduğunu altı aylıkken menenjit geçirdiği zaman öğrendik. Bu yaşına kadar çok zorlu günlerden geçtik, okul hayatında çok mücadeleler verdik fakat şimdi çok şükür iyi duruma geldik. Sabri Ali'nin müziğe ilgisini on yaşındayken fark ettik, müzik duyunca yerinde duramaz olmuştu. Okulumuz bittikten sonra iki yıl önce Ataşehir Belediyesi sanat eğitimleri ile yolumuz kesişti. Oğlum kültür merkezlerinde ritim, dans ve müzik dersleri alıyor, koro çalışmalarına katılıyor.”

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Fatma Fırat, “Benim hayattan tek beklentim onun mutlu olması, onun her isteğini yerine getirebilmem. Ataşehir Belediyesi engelli çocuklarımıza çok fayda sağlıyor. Tüm bu hizmetlerden dolayı bir veli olarak Ataşehir Belediyesi'ne çok minnettarım, iyi ki var ve böyle eğitimlerin devamını diliyorum” dedi.