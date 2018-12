Engelli öğrencilerin gösterisi ayakta alkışlandı

Düzenlenen etkinliğe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şit, Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Bahçeşehir Kolej Müdürü Nihan Dinç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmaları yapıldı. Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin normal bir hayat sürmelerinin ancak tüm toplumun desteğiyle mümkün olacağına inanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Ataşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Onları incitmeden ve ötekileştirmeden hayatın her alanında yer almaları için hazırladığımız projelerle engelli çocuk, genç ve yetişkin bireylerimiz için sosyal ortamlar kuruyor, onları sanat ve sporla buluşturuyoruz. Öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları bu programda bugün bir kez daha gördük ki engeller sadece zihnimizde. Umuyoruz ki bugün zihinlerde bir farkındalık oluşturan çocuklarımızın her şeyi başarabileceklerine inancımız sonsuz olacaktır” dedi.

Etkinlikte sahne alan Ataşehir Belediyesi'nin engelli öğrencilerden oluşan “Engelsiz Ataşehir Topluğu” ritim, koro ve halk oyunları gösterisiyle büyük beğeni toplarken “Biz de bu hayatta varız” diyen öğrenciler hem yeteneklerini sergilediler hem de etkinliği izleyen Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve öğrencileri tarafından ayakta alkışlandılar. Bu anlamlı günde bir araya gelen öğrenciler etkinlik sonunda birbirlerine sarılarak kaynaştılar ve yakından birbirlerini tanıma fırsatı buldular.

Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” konulu kompozisyon yarışmasında okul birincisi olan Pelin Erkmen “Sadece On Dakika Düşün” isimli yazısını okudu. Ardından öğrencilerden Demir Bulut ise kendi yazdığı “Onların Yerine Geçmek” isimli şiirini seslendirdi.

Öğrenci Pelin Erkmen yazdığı kompozisyonunda şunları söyledi: “Sadece 10 dakika engelli bir birey olarak yaşamayı deneyin. Gözünüzü kapatın ve dışarıda en yakın bir markete gitmeye çalışın. Kulaklarınızı tıkayın ve insanlarla iletişime geçmeye çalışın veya ayaklarınızı bağlayarak bir odadan diğer odaya geçmeye çalışın. Ne kadar zor değil mi? İşte bu problemleri her an, her dakika, her saniye yaşayanlar var. Fiziksel engellilerin engellerini ortadan kaldıramayacağımıza göre onların hayatlarını kolaylaştırmak için çözümler bulmaya çalışmalıyız. Körler için elektronik baston, sağırlar için alt yazı geçen gözlük, konuşma engelliler için işaret dilini sese dönüştüren eldiven. Kısaca hayal dünyamızda bir sürü fikir var ve biz bu fikirleri değerlendirip engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için yardımcı olabiliriz”