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Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi

Kağıthane’de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğun darp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş ve babaanneleriyle evde kilitli bırakılan çocuklar kurtarılmıştı. Evde bulunan babaanne Semiye A. (75) ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan Semiye A.'nın görüntülerde çocuğa vuran kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semiye A. adliyeye sevk edildi.

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