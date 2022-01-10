Engelli vatandaşa polisten yardım eli

İstanbul Fatih'te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Fatih'te engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Polis memuru engelli şahsı görünce yanına gitti. Polis daha sonra engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı

Yolda kalan engelli bir vatandaşı gideceği yere kadar götüren polis memurunun o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır“ notu ile paylaştı.