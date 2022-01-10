İhlas Haber Ajansı

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Engelli vatandaşa polisten yardım eli

İstanbul Fatih’te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.

İstanbul Fatih'te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.


Fatih'te engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Polis memuru engelli şahsı görünce yanına gitti. Polis daha sonra engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı


Yolda kalan engelli bir vatandaşı gideceği yere kadar götüren polis memurunun o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır“ notu ile paylaştı.

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