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Engelli vatandaşın tekerlekli sandalye sevinci

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Topuz ailesinin 10 yaşından beri kas hastası olan ve yatağa mahkum şekilde yaşayan 40 yaşındaki oğulları Murat Topuz’a tekerlekli sandalye hediye etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Topuz ailesinin 10 yaşından beri kas hastası olan ve yatağa mahkum şekilde yaşayan 40 yaşındaki oğulları Murat Topuz'a tekerlekli sandalye hediye etti.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelliler yararına yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince evinde ziyaret edilen Murat Topuz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den tekerlekli sandalye talep etmişti. Başkan Deniz Köken, Murat Topuz'un bu talebini geri çevirmedi. Harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü ekipleri, Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşayan Murat Topuz'a tekerlekli sandalyesini teslim etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Topuz ailesi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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