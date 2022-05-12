Engelli vatandaşlar Çatalca'daki piknikte gönüllerince eğlendi

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çatalca'da düzenlenen pikniğe katılan 500'ü aşkın engelli vatandaş ile aileleri keyifli dakikalar yaşadı.

Bayrampaşa Belediyesi, "10 - 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli Bakım Evlerinde kayıtlı 500'ü aşkın vatandaş ve aileleri ile buluştu. Çatalca'da bulunan Çataklı Sosyal Tesislerinde yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş da katıldı. Sucuk mangal partisi, sokak oyunları ve çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte engelli vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.

“Hepimiz birer engelli adayıyız”

Piknikte engelli vatandaşlar bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle bugün Çatalca'dayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bayrampaşa Belediyesi'ne ait toplamda 12 kurumun katılımı ile bu etkinlik düzenlendi. Bayrampaşa'dan 10 olmak üzere çevre ilçelerden de gelen otobüslerle ailelerimizi bir araya getirdik. Bu piknik alanında da gördüğünüz gibi bir organizasyon ile engelli vatandaşlar ve ailelerini buluşturduk. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu sebeple ben belediye başkanı olduğum günden bu yana bu konuya hassasiyet gösteriyorum. Onlar bizim bir parçamız. Allah göstermesin yoldan karşıya geçerken bir kaza sonucunda engelli olacağız. Bunu bilmeliyiz. Engelli kardeşlerimizi hiç değilse bugün mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Ben buradan bütün engelli ailelerini de kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. İyi ki sizler varsınız. Çünkü sizlerin göstermiş olduğu o şefkat sayesinde engelli yavrularımız hayata bağlanıyor” dedi.

“Personelimizin yüzde 3'ü kadar engelli kardeşimizi istihdam ediyoruz”

Engelli vatandaşları kamuya kazandırmanın önemine vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sayın Cumhurbaşkanımız talimatları ile bütün kamu kuruluşlarında mevcut personelin yüzde 3'ü kadar personel çalıştırılma zorunluluğu getirildi. Bu nedenle Bayrampaşa Belediyesi'nde bulunan personelin yüzde 3'ü kaç kişiye tekabül ediyorsa o kadar engelli kardeşimizi istihdam ediyoruz” diye konuştu.