Engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz temizlik hizmeti

Esenyurt Belediyesi ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ‘Evde Temizlik Hizmeti' sunuyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için ücretsiz olarak Evde Temizlik Hizmeti veriyor. Belediyenin uyguladığı hizmet, korona virüs önlemleri kapsamında, sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucunda ve belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yapıyor.