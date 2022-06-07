Engelli vatandaşlar, polis dalgıçlarla Haliç'e daldı, çöp topladı

Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan engelli vatandaşlar, polis dalgıçlarla birlikte Haliç'e dalarak atık madde topladı.

Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Balat sahilde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, engelli vatandaşlarla Haliç'te bot ile gezdi. Gezinin ardından belediyenin Su Altı ve Su Üstü Kulübünden 6 öğrenci, kurbağa adamlarla birlikte denizin 5 metre dibine indi. Kursiyerler, dalgıçlarla birlikte su altındaki çöpleri topladı.

Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Su altı dalışla denizaltındaki kirliliği göstermek esas amacımız. İstanbul'umuz çok uzun kıyısı olan bir şehir. Neredeyse Karadeniz'den Marmaray'a her taraftan sahili var. Bu açıdan kirli bir denizi İstanbul da istemiyoruz. Bunun da mesajını vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Denizlerimiz kirlenmesin, denizlerimiz temiz kalsın. Denizaltımız temiz bir şekilde kalsın. Görmediğimiz denizin altını da burada göstermiş olacağız" dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediyemizi de önemli çalışmalar yapmaya davet ediyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreve davet eden Başkan Özdemir, “İstanbul'un denizi bir çekilse bir çöp yığını göreceksiniz burada. Böyle bir gerçeklik var maalesef. Bu açıdan ben İstanbul Büyükşehir Belediyemizi de önemli çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Bu denizimizin altı ile alakalı bugüne kadar ciddi çalışmalar yapılıyordu. Bugün ciddi bir problemi görüyoruz. 50 metrekarelik alanda kısıtlı zamanda yapılan bir çalışma bu. Uzun zamanda yapılan bir çalışma olsa bulunduğumuz alanın tamamını kaplayacak kirliliği burada görecektir” şeklinde konuştu.

“Plastik denizde 10 ile 1000 yıl arasında kendini yok edebiliyor”

Etkinliğe katılan görme engelli Hamza Demir, “Bugün denizin altından farklı cisimlerden çöp toplamak durumunda kaldık. Bunların çoğu plastikten oluşuyordu. Biliyorsunuz bir plastik denizde 10 ile 1000 yıl arasında kendini yok edebiliyor. Bizim sahil kenarlarında ya da manzaralı yerlerde denize attığımız çöplerin denize attığımızı zannediyoruz. Ama bilmiyoruz ki bunlar balıkların sindirimi ile bizim kanımıza tekrar işliyor. Bizim denize attığımız çöp, denizde kalmıyor, bizim midemize geri geliyor. Bu da biliyorsunuz ciddi hastalıklara yol açıyor” dedi.

“Pet şişeler, metal kutular, cam şişeler”

Geçirdiği trafik kazasında bacağını kaybeden Tarık Kuru, “Aşağıda biz insanların atmış olduğu çöpler vardı. Pet şişeler, metal kutular, cam şişeler. Bu doğayı biz kirletiyoruz ama inşallah bizden sonraki genç nesillere daha temiz bir dünya bırakabiliriz” ifadelerini kullandı.