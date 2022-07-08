Engelli vatandaşlar ve aileleri denizin keyfini çıkardı

Kağıthane Belediyesi, engelli vatandaşları ve ailelerini Şile'ye günü birlik tatile götürdü. Denizin keyfini çıkaran engelliler gönüllerince eğlenerek, aileleriyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Sabah özel araçlarla alınan vatandaşlar Kağıthane Belediyesi'ne ait Şile'deki dinlenme tesislerinde misafir edildi. Engellilere ve ailelerine motivasyon da sağlayan programdan vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanırken, tesislerde ayrıca ailelere çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Bu yaz ilçede engelliler ve aileleri olmak üzere bin 500'e yakın vatandaş Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinliklerle günü birlik tatil yapacak. Pandemi nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamayan engelli vatandaşların bu sayede stres atması sağlanıyor. Yüzerek ve güneşlenerek yazın keyfini çıkaran engelli vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşarken ailelerin ve çocukların mutluluğu dikkat çekti.

"Onların mutlu olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz''

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Özel çocuklarımız ve aileleri için unutamayacakları bir gün oldu. Yaz sonuna kadar her gün özel çocuklarımızı ve ailelerini Şile'deki tesislerimizde misafir etmeye devam edeceğiz. Onların mutlu olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz'' dedi.