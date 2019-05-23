Engelli vatandaşlara havuz hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi engelli vatandaşları unutmuyor, onların sosyal yaşama kazandırılması, hayatın merkezinde ve yaşam dolu bireyler olarak yetişmeleri için sürekli farklı projeler üretiyor. Bunlardan en yenisi ise; engelli bireylere ücretsiz havuz hizmeti verilmesi oldu. Zeytinburnu Beştelsiz Yüzme Havuzu haftada 1 gün kapılarını engelli vatandaşlara açarak ilçede yaşayan engelli bireylerin spor ve eğitici faaliyetlerine alternatif bir katkı sağlamış oldu.

Başvurular AKDEM'e Yapılıyor

Beştelsiz Yüzme Havuzu'nda eğitimler, 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Ayda 4 seans ve her seans 1 saat olmak üzere konusunda uzman hocalar tarafından verilecek olan eğitimlere; yaş kısıtlaması olmaksızın, fiziksel ve zihinsel engelli tüm vatandaşlar katılabilecek. Böylelikle Beştelsiz Yüzme Havuzu haftada 1 gününü engellilere ayırmış oluyor. İlk etapta Beştelsiz Yüzme Havuzu'nda başlatılan bu uygulama, vatandaşlardan gelecek olan talepler doğrultusunda Merkezefendi Yüzme Havuzu'na da taşınacak. Başvuru ve kayıtlar ilçede bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından alınıyor.