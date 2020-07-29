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Engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz bayram temizliği

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.


Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki evde temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ücretsiz olarak temizledi. Belediyenin uyguladığı hizmet, bayram öncesi korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Bu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yaptı.

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