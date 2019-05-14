Engelliler Bağcılar'da unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı

Bağcılar'da Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, müzikten gösteri sanatlarına kadar farklı branşlarda yeteneklerini sergiledi. Semazen gösterisi ve kına töreniyle büyük alkış alan engelliler, söyledikleri ilahi ve şiirlerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bağcılar'da Ramazan Ayı'nın manevi havasının yaşandığı yerler olan gönül sofraları dün Yüzyıl Mahallesi'nde kuruldu. Pazar alanı ve Ziya Gökalp Ortaokulu Bahçesinde hazırlanan iftar sofrasına yoğun katılım oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iftar öncesinde gönül sofralarını ziyaret ederek hemşehrileriyle sohbet etti. Vatandaşların Ramazan Ayı'nı tebrik eden Çağırıcı, çocuklarla yakından ilgilendi ve onlarla fotoğraf çekildi. Okunan ezanla birlikte Çağırıcı da mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Bağcılarlılar, iftardan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı doldurdu. Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, sahnede yerini aldı. Program, görme engelli Lütfi Kerim Mazı'nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Semazen ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı

Sahneye çıkan ve aralarında tekerlekli sandalyeli engellilerin de bulunduğu semazen ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede temsili olarak askerlik yapacak olan kursiyerler için kına gecesi de düzenlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan asker adaylarının eline kına yakıldı. Asker anneleri ve yakınları bu sırada duygu dolu dakikalar yaşadı. “Engelleri Aşalım” müzik grubu da seslendirdiği şiir ve ilahilerle geceye renk kattı. Engellilerin Ramazan programına AK Parti İstanbul Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan, belediye meclis üyeleri, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı.