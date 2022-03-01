Engelliler depreme hazırlandı

Eğitmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden kursiyerler, güvenli bir şekilde binayı boşalttı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Belediyesi'nce engellileri depreme hazırlamak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde Bağcılar Belediyesi'nde görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cemal Çiftçi, engelli bireylere depreme yakalanmaları durumunda neler yapacakları konusunda bilgiler verdi.

Heyecanlı anlar yaşandı

Toplantıdan sonra sınıflarına geçen öğrenciler, derslerine kaldıkları yerden devam ettiler. Senaryo gereği çalan ilk alarmın ardından kursiyerler, masanın altına girerek kendilerini korumaya aldılar. Bir süre sonra ikinci alarmın çalmasıyla da herkes, kendilerine gösterilen çıkış kapısına doğru koştu. Eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle hareket eden engelliler, başarılı bir şekilde binadan çıktı ve parktaki toplanma alanına ulaştı. İkinci katta mahsur kalan tekerlekli sandalyeli bir kursiyer ise görevliler tarafından kurtarıldı. Senaryo da olsa depremi yaşayan çocukların çok heyecanlı olduğu görüldü. Öte yandan AFAD Florya Eğitim Tesisleri'nde program düzenlendi. Depreme karşı İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince eğitim verilen kursiyerler, ev ortamı hazırlanarak oluşturulan deprem simülatöründe deprem anını yaşadı.