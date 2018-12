Engelliler Günü'nde Beylikdüzü'nde farkındalık etkinliği

Beylikdüzü Belediyesi Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almaları için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylerle ilçe genelindeki okul öğrencilerini, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirdi. Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe, ilçe genelindeki özel okullar da düzenledikleri atölyelerle destek verdi. Etkinlikte ebrudan ahşap boyamaya, resimden kitap ayracı yapımına uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen atölye çalışmalarına katılan ve müzik eşliğinde dans eden özel gereksinimli bireyler, yaşıtları ve aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şatır: Her Konuda Yardımcı Olmaya Devam Edeceğiz

Etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli olmanın insanın kendi elinde olan bir şey olmadığına dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Hepimiz, her an engelli olabiliriz. Engelliliği dışlamadan onları sosyal yaşama katabilmenin en güzel yolunu bulmamız gerekiyor. Özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine, elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Meclis Üyeleri Ahmet Bağbekleyen ve Ebru Çevik ile Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Betül Soğuksu'nun da katıldığı program, etkinliğe destek veren okullara teşekkür sertifikası takdim edilmesiyle sona erdi.