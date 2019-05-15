Engelliler için Kapalı Çarşı'da yürüdüler

Kapalı Çarşı'da engelliler haftası dolayısıyla " Engelleri Kaldırma Yürüyüşü" düzenlendi. Anneleriyle birlikte yürüyen özel çocuklara Kapalı Çarşı esnafı ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapalı Çarşı Yönetimi işbirliğinde Kapalı Çarşı'da " Engelleri Kaldırma Yürüyüşü" düzenlendi. Engelli bireyleri farkındalık amacıyla düzenlenen yürüyüşe, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, engelli anneleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşe esnaf ve turistlerden yoğun ilgi

Engelli anneleri çocuklarıyla birlikte yürüyüşte ön safta bulundu. Nuruosmaniye Kapısı'ndan başlayan yürüyüşe Kapalı Çarşı esnafı ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Turistler yürüyüşün fotoğrafını çekerken, esnaf ise alkışlarla destek verdi. Daha sonrasında Kapalı Çarşı'da yapılan konuşmaların ardından yürüyüş sona erdi.

“Onların hayatını kolaylaştırmamız lazım”

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak bizim en büyük görevimiz diye konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, “Hepimiz aslında potansiyel bir engelliyiz. Yarın ne olacağımızı, Kapalı Çarşı'dan çıktığımızda başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Onun için bizim empati duygularımızı geliştirmemiz lazım. Onları anlamamız lazım, onlara çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım ki onların hayatını kolaylaştırmamız lazım. Biz idarecilerin, siz yöneticilerin üzerine düşen en büyük görevi, hayatı, engelli insanlarımız için, yaşlılarımız için, hamilelerimiz için, çocuklarımız için kolaylaştırmaktır. Onlara hayatta kolaylıklar getirmeliyiz” dedi.

"Bütün engellere karşı çok net bir tutum içerisinde olmalıyız"

Toplum olarak insanlara daha sıkı sarılırsak engellerin olmadığını fark edebileceklerini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Engellerin kaldırılması amacıyla başlatılan bu yürüyüşün bence bütün ülkeyi kuşatacağından eminim. Bu kuşatıcı unsurun en önemli öğesi olan sevgiyle bütünleşmesi gerekiyor. Bizler de çocuklarımızı çok ontolojik yaklaşımla bir bütün olarak ele almak istiyoruz. Duygularıyla, düşünceleriyle, hayata bakış açılarıyla ele almak istiyoruz. Bu nedenle biz hep birlikte bütün engellere karşı çok net bir tutum içerisinde olmalıyız. Biz toplum olarak birbirimize daha sıkı sarıldıkça, daha iyi anladıkça aslında hiçbir engelimiz olmadığını daha iyi fark ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aslında engel insanın kendisindedir”

“Aslında engel insanın kendisindedir” diyerek söze başlayan Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “ Aslında engel insanın kendisindedir. Aklımızı, gücümüzü, yeteneklerimizi kullanmayıp yeni şeyler öğrenmiyor, kendimizi geliştirmiyor ve üretmiyorsak, hayata karşı bir duruşumuz ve mücadelemiz yoksa işte o zaman kendimizi engelli olarak kabul etmeliyiz” diye konuştu.

“Toplum olarak insanlar bizleri daha iyi anlıyorlar”

Dünyayı farklılıkların güzelleştirdiğini dile getiren engelli annesi Zelal Çınar, “Engel, sevgiye engel değildir. Dünyayı farklılıklar güzelleştirir. Güzel ve anlamlı bir gün oldu. Onları topluma katıyoruz, sosyalleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Toplumun engelli bireyleri daha iyi anladıklarını ifade eden engelli annesi Aysun Şahin, “Tabi ki çok mutluyuz. Aşılması gereken birçok şey olmasına rağmen bu gibi etkinlikler biz aileleri de çok umutlandırıyor. Toplum olarak insanlar bizleri daha iyi anlıyorlar. Az önce Kapalı Çarşı'da esnaflar bizi alkışlıyordu. Sanki bizi daha iyi anlıyorlar. Biz aileler olarak bizim toplumdan beklentimiz acıma değil, anlayış. Bunu da yavaş yavaş aşmaya başladığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum böyle bir etkinlikte olduğum için. Çocuklarımız ciddiye alındığı için çok mutluyuz” dedi.