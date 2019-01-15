Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı

“Gülümse çekiyorum” projesi kapsamında üniversite öğrencileri Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda engellilere fotoğrafçılık kursu veriyor. Pozlamadan portre çalışmasına kadar temel fotoğrafçılık eğitimi alan engelliler, kendilerini fotoğraf çekerek anlatacak. İki aylık kurs süresince çekecekleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açılacak.

Bağcılar Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle engelliler için fotoğrafçılık kursu açıldı. “Gülümse Çekiyorum” ismiyle başlatılan projesi kapsamında tekerlekli sandalyede hayatlarını sürdüren 7 engelliye Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda fotoğrafçılık kursu veriliyor. Her Cumartesi saat 11.00 ile 14.00 arasında bir araya gelen kursiyerler pozlama, portre çalışması, ürün ve doğa fotoğrafçılığı başta olmak üzere temel fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Engelliler fotoğrafçılık sayesinde kendilerini de anlatma imkanı bulacak.

Öğrencilere fotoğrafçılığın teknik konuları ve çekim esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Kursiyerler fotoğraf makinesini inceleyip, birbirlerinin ve öğretmenlerinin fotoğrafını da çekiyor. İlk kez fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 8 hafta sürecek eğitim programında stüdyo çekimi ve dış çekim uygulamaları da yapılacak. İki ay devam edecek eğitim sonunda kursiyerler çektikleri fotoğrafları bir sergide buluşturacak.

“Amacımız fotoğrafın birleştirici gücünü göstermek”

Projenin koordinatörlüğünü yapan İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi ve Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü üyesi Buse Şengül, “5 gönüllü öğrenci olarak bu projeyi Bağcılar Belediyesi'ne sunduk. Onlar da bizim bu isteğimizi kabul ettiler. Amacımız fotoğrafın birleştirici gücünü ve fotoğraf çekme hobisini herkesin yapabileceğini göstermek. Engellilerin fotoğraf aracılığıyla hayata bağlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca gönüllü arkadaşlarımızın engelli bireylerle vakit geçirerek farklı bir deneyim kazanmalarını istiyoruz. Kursumuza katılan engellilerin çok istekli olmaları bizi de mutlu etti” dedi.