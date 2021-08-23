Engelliler online olarak bitki yetiştiriyor

Çocuklar bu dersler sayesinde hem önemli bilgiler elde ediyor hem de rehabilite oluyor.

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan korona virüsten en çok etkilenenlerin başında engelli grupları geliyor. Riskli gruba girdikleri için her türlü önlemi alan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de yüz yüze eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Engellilerin sosyal hayattan kopmamaları ve eğitimlerinden geri kalmamaları için bir yıl önce başlatılan online eğitim ara vermeden devam ediyor.

Çim adamla eğleniyorlar

Öğrencilerle internet üzerinden iletişime geçen eğitmenler, takı tasarımdan boncuk dizmeye ve makromeye kadar engellilerin motor becerilerini geliştirecek dersler veriyor. Bugüne kadar verilenleri başarılı bir şekilde yapan engellilerin son ders konusu ise bitki yetiştiriciliği ve bakımı oldu. Derslerde tohumların toprağa ekilmesinden fidanların bakımına kadar bitkilerin her aşaması anlatılıyor. Yararlı bilgiler öğrenen kursiyerler, çim adam deneyleri yaparak da eğlenceli zaman geçiriyorlar.