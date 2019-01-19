Engelliler pizza yarışmasında buluştu

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilerin sosyal yaşamdaki yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi. Beyoğlu Cihangir'de bulunan bir pizzacıda düzenlenen yarışmaya dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda farklı dernekler de katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, insanlar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmayı doğuştan iki kolu olmayan Muhammet Uğur Bitkay kazanarak ödülün sahibi oldu.

“En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz”

SAHNEDER Derneği Başkanı Türkan Ekiz, etkinliğin tamamı ile farkındalık oluşturmak için ve toplumda engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacı ile oluşturulduğunu söyledi. Ekiz konuşmasına şöyle devam etti: “İçlerinde o kadar çok başarılı arkadaşlarımız var ki her birisi inanılmaz derecede becerikli ve bu başarılarının fırsatı göstermemiz için bizlerin onlara ihtiyacı var. En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz.”

“Birilerine muhtaç bir şekilde yardımımızı sürdürmeye bizi muhtaç bırakıyor”

Dernek üyesi görme engelli Hamza Demir, Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği'nin etkinliğinde bulunduğunu belirterek, “Burada bulunmamızın amacı toplumumuzun bize karşı ön yargıları var. Bunları belki bir nebze yıkabiliriz diye bir araya geldik. Ön yargıları bir şekilde yıkmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi ise faaliyetler. Faaliyetlerle biz bunları yıkabiliyoruz çünkü biz toplumum bireyleriyiz. Fakat toplum bunun farkına varmıyor ve her zaman bizi dışlıyor. Birilerine muhtaç bir şekilde yardımımızı sürdürmeye bizi muhtaç bırakıyor. Bu aslında öyle değil, ben Bağcılar'dan kalkıp bugün Taksim'e tek başıma gelebiliyorum. Fakat sarı çizgi üzerinde yürürken birden bakıyorum çizgi üzerinde araba var. Ben görmediğim halde oraya kadar gelebiliyorum ama o araba orada olduğu zaman ben ondan sonrasını devam edemiyorum. Burada biri beni gördüğü zaman görme engelli yolda yürüyemiyor diyor. Ama oysaki ben yolumda gidiyorum onun bıraktığı araba yüzünden ben orada yürüyemiyorum. Bunun gibi bir sürü böyle türetilecek sorunlarımız var. Bizde bunları bir nebze etkinliklerle, sahne gösterileriyle topluma aktarmak için burada bulunduk” diye konuştu.