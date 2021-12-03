Engelliler tiyatro oyununda buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda “Sağlığım TE-MA-M” adlı tiyatro oyunu sergilendi. Covid-19 salgını ile ulusal mücadeleye destek vermeyi amaçlayan oyunu izleyen engelliler hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bu yıl farklı etkinliklerle kutluyor. Panel, defile ve spor turnuvalarının ardından bugün de tiyatro gösterisi düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen “Sağlığım TE-MA-M” isimli tiyatro oyunun galasına görme engelli AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Engellilerle ilgili çalışmaların liderliğini yapıyor

Engelsiz bir dünya dileğinde bulunan Başkan Çağırıcı, “İnşallah kimsenin kimseye engelli demediği tüm engellerin aşıldığı bir dünya herkese nasip olur. Engelleri biz kaldırmış olsaydık onlara engelli demezdik. Burada hizmet sunanları da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi. Ayva ise duygularını, “Bağcılar Belediyemiz ve değerli başkanımız Lokman Çağırıcı bey engellilerle ilgili yapılan çalışmaların liderliğini yapıyor. Engellilerin sanatçı, yazar, sporcu olabilecekleri fikri yoktu bunların hepsi Bağcılar Belediyesi tarafından ortaya kondu. Belediyenin destekleriyle hayata geçirildi” şeklinde dile getirdi.

Temizlik, maske ve mesafenin önemi anlatıldı

Konuşmalardan sonra ise lansmanı yapılan “Sağlığım TE-MA-M” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Covid 19 salgını ile ulusal mücadeleye destek vermeyi amaçlayan oyunda temizlik, maske, mesafenin önemi çocuklara anlatılıyor. Funda Cansever'in refakatindeki Senem Sönmezarslan'ın yazdığı tiyatro oyununda engelli ve engelsiz oyuncular rol alıyor. Böylece çocuklar, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu daha iyi kavramış oluyorlar.