Engellilerin performansı herkese ilham oldu

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel sergiledikleri performanslarla büyük alkış aldı.

Tüm dünyada 3 Aralık tarihinde farkındalık oluşturması için düzenlenen Engelliler Günü, Türkiye ile birlikte Kâğıthane'de de bir dizi programa sahne oldu. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencileri tiyatro, folklor ve müzik gösterileriyle herkese ilham oldu.

Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kâğıthane yeni kültür merkezinde düzenlenen programa; engelliler ve aileleri ile ilçedeki çeşitli okulların öğrencileri katıldı.

Programda görme engelli öğrenci Özge Akça, Yağmur Yağıyor şarkısını; işitme engelli öğrenci Dilan Mıh, Yeni Yıl şarkısını; otizmli öğrenci Burak Güneş, Şu Metrisin Önü şarkısını piyano eşliğinde çalarak büyük alkış aldı.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin programda yaptığı konuşmada engelliler yararına gerçekleştirdiği projelerini anlattı: ''Yeni yatırımımız olan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi projemiz ile okul eğitimi bitmiş engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla yavrularını emanet ettiği merkezimizde engellilerimiz; atölyelerimizde eğlenceli ve öğretici vakit geçirirken sosyalleşebiliyorlar.''

Kâğıthane Belediyesi hasta ve engellileri yalnız bırakmıyor

Güne dair düşüncelerini 'Bizce engeller; zihinlerde ve uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerdedir.' diyerek ifade eden Başkan Öztekin konuşmasının devamında sosyal belediyecilik vurgusu da yaptı: '' Yüzleri güldürmek adına engellilerimiz için 550'ye yakın akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Evde şifa bekleyen hastalarımız için bin 500'ün üzerinde hasta yatağı ve havalı yatak götürdük. Görevde bulunduğumuz süre boyunca talepte bulunan tüm vatandaşlarımızın ev ile hastane arasında nakillerini ambulans ve araçlarımızla gerçekleştirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Onların salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için belediye olarak bütün imkânlarımızı seferber ettik.''