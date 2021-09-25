Engellilerin TEKNOFEST 2021 heyecanı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2021'i ziyaret etti. Yerli otomobil TOGG ve Akıncı TİHA başta olmak üzere yerli üretimleri çok beğenen engelliler, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la fotoğraf çekildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören dev organizasyona Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler de konuk oldu.

Selçuk Bayraktar'la buluştular

Öğrenciler, Bilim Merkezi Atölyeleri'nden savunma sanayisinin araçlarının yer aldığı sergi alanlarına kadar her yeri gezdi. Kursiyerler, yerli otomobil TOGG ile Akıncı TİHA ve GÖKBEY ile uçan araba Cezeri'yi çok beğendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarını da ilgiyle inceleyen ziyaretçiler bol bol fotoğraf da çekildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la görüşen engelliler, birlikte fotoğraf çekildi. Bayraktar'da ziyaretlerinden dolayı kursiyerlere teşekkür etti.