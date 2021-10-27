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‘Engelsiz Bir Dünya için Bende Varım' ödülleri sahiplerini buldu

Kurtuluş Platformu tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Bir Dünya için Bende Varım’ ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kurtuluş Platformu tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Bir Dünya için Bende Varım' ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


Kurtuluş Platformu tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Bir Dünya için Bende Varım' isimli ödül töreni ünlü isimlerin, iş insanlarının ve STK yöneticilerini katılımıyla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Kadir Balık ve Çiğdem Ulubaş'ın üstlendiği ödül gecesinde kendi alanında başarı elden çok sayıda kişi yada kurumlar ödüle layık görüldü.


Törende Yılın En Dikkat Çeken Çocuk Tiyatro Atölyesi Ödülü ‘Şifa Niyetine Tiyatro-İlyas Çağlayan'a takdim edildi. Gecede Oyuncu Şendoğan Öksüz, Youtuber Burak Bozdağ, Radyo Alaturka Genel Yayın Yönetmeni Beyza Koç, Sunucu Şenol İpek ve birçok STK üyeleri ise çeşitli ödüllerin sahipleri oldu.

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