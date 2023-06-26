‘Engelsiz mağazalar'a müşteri deneyimi kategorisinde Uluslararası Sadakat Ödülü

Turkcell, geçen yıl Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirdiği 81 ilde 100'den fazla ‘engelsiz mağazası' ile dünyada en yenilikçi ve en iyi uygulamaları ödüllendiren Londra'daki Uluslararası Sadakat Ödülleri'nde (International Loyalty Awards) ‘En İyi Müşteri Deneyimi' kategorisinde birinci oldu.

Turkcell toplumun her kesimini kapsayan erişilebilirlik çalışmalarından biri olan ve geçen yıl Engelliler Haftası'nda hayata geçirdiği 81 ilde 100'den fazla ‘engelsiz mağaza' projesiyle; dünyada en yenilikçi ve en iyi uygulamaları ödüllendiren Uluslararası Sadakat Ödülleri'nden (International Loyalty Awards) ‘En İyi Müşteri Deneyimi' kategorisinden birincilikle döndü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 13 Haziran'da düzenlenen ‘International Loyalty Awards'tan birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal şunları söyledi: “Turkcell'de toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer görmesi son derece önemli. Projelerimize aldığımız bu ödüller, çalışmalarımızın hayata dokunur yönleri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yeni projeler için de bizi motive ediyor. Turkcell olarak hayatın her alanında kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayretindeyiz. Türkiye'nin geleceğine ve topluma değer katmak, fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve teknolojimizle hayattaki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen Turkcell ailesine teşekkür ederim. Türkiye'nin her bölgesinde herkesi kapsayıcı hizmet sunan ‘teknoloji mağazası' anlayışımızla engellilerin de yaşam alanlarına kapsayıcı desteğimizi sürdürüyoruz.”

Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için yeniden tasarlayan Turkcell'in engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor.

Engelsiz mağazalarda neler var?

Turkcell'in engelsiz mağazalarının vitrinlerinde ‘engelsiz mağaza' ikonu' veya ‘engelsiz mağaza' ibaresi yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, ‘Hayal Ortağım' uygulaması üzerinden de mağaza içi alanlarda navigasyon teknolojisi mevcut. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken görüntülü çağrı merkezi çalışanları mağaza çalışanlarının tabletlerinden hızlıca bağlanarak işitme engelli müşterilere destek verebiliyor. Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye kullananlar için mağaza girişinde rampa, şarj noktası, ergonomik kasa ve akıllı destek üniteleri gibi çözümler yer alıyor. Engelsiz mağazalarda sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar için farklı sosyal destek indirimleri ve kampanyaları da yürütülüyor.