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Engelsiz Mardin Projesi futbol takımı Kadıköy'de

Mardin Valiliği tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Mardin Projesi’ kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Kadıköy’de Fenerbahçe-Sivasspor maçını takip etti.

Mardin Valiliği tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Mardin Projesi' kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Kadıköy'de Fenerbahçe-Sivasspor maçını takip etti.


Mardin Valiliği'nin ‘Engelsiz Mardin Projesi' kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de ağırlandı. Engelsiz Mardin Projesine destek olmak amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından dün oynan Sivasspor maçına davetli olan çocuklar, otelin Genel Müdürü Mustafa Alparslan ile oteli gezerek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar daha sonra Fenerbahçe-Sivasspor maçını izlemek için tribünde yer alırken yüzlerindeki mutluluk gözlerden kaçmadı.

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