Engelsiz mikrofon ödülleri yarışması başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından Türkiye'nin en iyi radyo ve radyocularının belirlendiği “Engelsiz Mikrofon” yarışmasının bu yıl 2.'si düzenleniyor. İnternet üzerinden herkese açık olan yarışmada engelliler de şeffaf sandıklarda oy kullanacak.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen 2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri tanıtımına Türkiye'nin önde gelen radyocuları iştirak etti. Tanıtım programına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Engelliler Meclisi Başkanı Hamza Doğan, engelli radyocu Fatma Şahin ve engelli milli sporcular da katıldı.

“Radyoculuk hiç ölmedi ve ölmez”

Radyocuların toplum nezdinde önemli bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Çağırıcı, “Biz zannediyoruz ki teknoloji geliştikçe insanlar bazı şeylerden uzaklaşıyor bazı şeyler de tam aksine çok daha kıymete biniyor. Radyoculuk hiç ölmedi ve ölmez. Telefon veya televizyon radyoyu öldürebildi mi? Öldüremedi öldüremez. Çünkü onun hem yeri farklı hem de ulaşım noktasında çok rahat iletişim kurulabilen bir araç. Televizyon ekranında mimiklerinizle, hareketlerinizle kendinizi beğendirebilirsiniz ama radyoda ekran arkasında kendini beğendirmek de ayrı bir maharet” dedi. Çağırıcı, Ramazan etkinliklerinde radyocuların sahne aldığı etkinliklerin de devam edeceğini söyledi.

Söz alan radyo temsilcileri, projeye emeği geçenlere teşekkür ederken meslektaşlarına da başarılar diledi. Bugün itibariyle başlayan yarışma internet üzerinden herkese açık olacak. 18-21 Şubat tarihleri arasında isteyenler ‘engelsizmikrofon.org' internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek. 22-23 Şubat tarihlerinde ise 15 bin engelli, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda kurulacak şeffaf sandıklarda da rehber öğretmenler eşliğinde oy kullanacak.

Oylama sonucunda “En iyi radyo” ve “En iyi radyocu” başta olmak üzere 25 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri 26 Şubat 2020 tarihinde verilecek.