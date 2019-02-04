Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nin sahiplerini vatandaşlar belirleyecek

Bir hafta sürecek olan yarışmada 15 bin engelli birey ve vatandaşlar oylama yaparak yarışmanın birincisini belirleyecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Mikrofon Yarışması"nın lansmanı gerçekleştirildi. Engelliler Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda radyo programcısı katıldı. Bağcılar'da ikamet eden 15 bin engelli birey, kullanacağı oylarla kazanının belirlenmesinde etkili olacak. Oylama sonucunda en iyi radyocu ve en iyi radyo kategorilerinde başarılı olan 25 kişi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde engelsizmikrofon.org adresinden yapılan oylama ile ödüllerine kavuşacak.

Programda protokol konuşmalarının ardından söz alan radyocular, gerçekleştirilen projelerde radyocuların gerekli önemi görmelerini istediklerini ifade ettiler. Programda radyo programcısı Polat Labari'ye Başkan Çağırıcı tarafından sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

"Gerçekten sevgisini kaybetmeyen mesleklerden birisi radyoculuktur"

Engelliler Sarayı'nı inşa etmeden önce birçok ülkede yapılan projeleri yerinde incelediğini ifade eden Başkan Lokman Çağırıcı, “18 yaşından sonra engelli kardeşlerimizin meşgul olabilecekleri bir alana ihtiyaçları vardı. Engelliler Sarayı'nı inşa etmek için ben Japonya'ya kadar birçok ülke gezerek bilgi aldım. Okul döneminde beden eğitimi derslerinde yüzme ücretsiz çocuklara. Şimdi hedefimiz 22 mahallemizin 22'sine de yüzme havuzu yapmayı istiyoruz. 22 bin gencimizin istifade ettiği bir gençlik merkezimiz var. Gerçekten sevgisini kaybetmeyen mesleklerden birisi radyoculuktur. Her alanda ve her kesim için çok kolay ulaşılabilir ve diyalog kurulabilir bir meslek olarak radyoculuğu çok önemsiyorum” dedi.