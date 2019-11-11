“Engelsiz Üniversite” yeni sezona hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda açılan Türkiye'nin ilk engelsiz üniversitesi yeni sezon eğitim planı hazırlandı. Buna göre 2019-2020 eğitim döneminde engelliler ile akademisyenlerin ortaklığıyla hukuktan sağlığa kadar farklı branşlarda akademik çalışmalar yapılacak.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan “Engelsiz Üniversite” ikinci yılına merhaba dedi. Engelsiz Üniversite'nin 2019-2020 dönemi eğitim planını hazırlamak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda toplandı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ev sahipliği yaptığı programa İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Eczacılık, İletişim, Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Tıp, Uluslararası Tıp, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinden dekan, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri katıldı.

Engellilerin sosyal hayatlarını idame ettikleri hiçbir sosyal alan olmadığını görünce Engelliler Sarayı'nı yapmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Feyzullah Kıyıklık başkanımız döneminde buranın yapımına başlamıştık benim dönemimde tamamladık. Burayı yaparken yurt içi ve yurt dışında engellilerle alakalı yapılan hizmetlerin tamamını dosyaladık ve bunların tamamının bir arada olduğu bir konsepti hayata geçirdik. Burada yüzme havuzundan spor salonuna ve kekeme kursundan atölyelere kadar engellilerin yararlı zaman geçireceği yerler var. Üniversitelerle projeler yapıyoruz. Diyaliz servisimiz ve rehabilitasyon merkezimiz de bulunuyor. Her türlü tedaviyi yapıyoruz” dedi. Çağırıcı, Avrupa Şampiyonluğu bulunan tekerlekli atletizm takımı ile Süper Lig'de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılarından övgüyle bahsetti.

Kursiyerlere de iş bulma imkanını genişletecek sertifikalar verilecek

Yapılan sunumda davetlilere Bağcılar Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sosyal alanlarda engellilere yönelik yapılan hizmetleri görüntülü olarak anlatıldı. Sunumun ardından da akademisyenler ile belediye yöneticileri arasında yeni dönemin eğitim planı üzerine görüş alışverişi yapıldı. Bu yıl eğitim, hukuk, mimarlık, iletişim, sağlık, yönetim branşlarında kısa filmden radyo spikerliğine hukuk kulübünden beslenmeye; fizyoterapiden rehabilitasyona konuşma terapisinden İngilizceye farklı kategorilerde çalışmalar yapılacak. Bu sayede hukuk eğitimi alan engelliler haklarını öğrenirken iletişim okuyanlar da kendilerini geliştirecek. Üniversiteli öğrenciler de stajlarını engelsiz üniversitede yapma fırsatına sahip olacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere de iş bulma imkanını genişletecek sertifikalar verilecek. Programın sonunda akademisyenler, Engelsiz Üniversite hizmetinin verileceği atölyeleri gezdi.