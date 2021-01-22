Engelsiz Üniversite'de online eğitim dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda açılan Türkiye'nin ilk engelsiz üniversitesi, bu sezon eğitimlerini Kovid-19 sebebiyle online gerçekleştiriyor. Derslerde akademisyenler, uzmanı oldukları konularla ilgili bilgiler veriyor merak edilen soruları cevaplandırıyorlar.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan “Engelsiz Üniversite” üçüncü yılına girdi.

Alanında uzman isimler ders veriyor

İlk yıl ve ikinci yılın yarısına kadar yüz yüze yapılan eğitimler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu eğitim-öğretim döneminde online olarak düzenleniyor. Hazırlanan program çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenler sunumlar yapıyor. Engelliler Sarayı yöneticilerinin moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimlerde; alanında uzman olan isimler, evde oyun eğitiminden spor fizyoterapisine, e-ticaretten günlük yaşam becerilerine kadar engellilere ve ailelerine bilgiler veriliyor. Katılımcılar merak ettikleri sorulara da cevap buluyor.

Eğitim hizmetini aksatmadık

Pandemiye rağmen engellilere yönelik eğitim hizmetini aksatmadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engelsiz üniversite projemiz başarılı şekilde devam ediyor. Şimdilik ekran karşısından derslerimizi yapıyoruz İnşallah kısa zaman içinde eski günlerdeki gibi aynı ortamı paylaşarak yüz yüze derslere başlarız” dedi.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifika da veriliyor.