'Engelsiz Yaşam' paneli

İstanbul'da yaptıkları çalışmalarla engellilerin yaşamını kolaylaştıran projeleriyle yerel yöneticiler bir araya gelerek engelli bireyleri sosyal hayatın içine dâhil etmek ve yerel yönetimleri teşvik için panel düzenlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi (EYPRO) ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri' paneli düzenlendi. Panele ‘Engelsiz Yaşam' çalışmalarıyla bilinen yerel yöneticiler katıldı. Panele, 'Engelsiz Yaşam' konseptiyle geliştirdiği projelerle bilinen yerel yönetim temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panel ile farkındalık arttırılacak

Panelin açılış konuşmasını yapan İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, "Yerel yönetim projeleri dile getirilecek, güzel örnekler paylaşılacak ve toplumdaki farkındalık artırılacak. Engelsiz yaşam noktasında üniversitemiz duyarlılığa sahip yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu kapsamdaki çalışmaların belirli bir aşamaya taşınmasında 2011 yılında kurduğumuz EYPRO'nun da ciddi katkıları var. Toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara bu merkezimiz vasıtasıyla imza atıyoruz" dedi.

Araştırmalarımızda 8 belediye öne çıktı

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) Müdür Yardımcısı Ayten Çalış, "Akademi olarak, yerel seçim öncesinde bütün belediyeleri taradık ve spesifik projelerde hangi belediye öne çıkıyor ona baktık. 8 belediyeyi belirledik ve üniversitemize davet ettik. Belediyelerin daha özgün, kolaylaştırıcı ve işlevsel projeler üretebilmeleri için farkındalık oluşturmayı ve onları teşvik etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

“Belediyeler engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor”

İAÜ Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi (EYPRO) Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, "Panelle, Türkiye'de ciddi çalışmalar yapmış fark göstermiş belediyelerimizi tebrik etmeyi ve diğer belediyelerimizi de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye 5 yıldır ilerleme kaydetti, ciddi çalışmalar yapıldı. Belediyeler partilerden bağımsız olarak da engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya eğilmiş durumdalar. Üniversiteler olarak bizlerin de destek olması gerekiyor. Üniversiteler, belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) birlikte hareket ederse daha bilimsel sonuçlar elde ediliyor" diyerek cümlelerini tamamladı.