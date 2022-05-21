‘Engelsizlerin Boğaz Keyfi'

Zeytinburnu Belediyesi'nin bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçe halkı için ücretsiz olarak düzenlediği Boğaz turlarının bu haftaki konukları ‘Engelsizler' oldu.

Zeytinburnu Belediyesi ilçede ikamet eden ‘Engelsiz Sakinleri'ne Boğaz gezisi düzenledi. 150 özel gereksinime sahip bireyin aileleriyle birlikte katıldığı gezide toplam 360 kişi rehber eşliğinde maviye, yeşile yolculuk yaptı.

“Bu gezi hiç bitmesin istiyorum”

Geziye katılan Fatma Nur Keskin'in annesi Esma Hanım yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz hafta Engelliler Haftası idi. Son bir yıldır engelli annesiyim. Kızımın rahatsızlığından dolayı şimdi engellileri daha iyi anlıyorum. Engelli anneleri zor bir mücadeleden geçiyorlar. 1997'den beri İstanbul'dayım ilk defa bir gemiye binerek tura katıldım. Bu gezi hiç bitmesin istiyorum. Kızım ve bu gemideki tüm çocuklar çok mutlu” dedi.

“Güneş gibi açtık”

Boğaz'ın tüm güzelliklerini kızı ile görme fırsatı bulan Cemile Uyanık ise “Uzun süredir evlere kapandık. Hayatımız gerçekten çok zor. Böyle güzel bir organizasyon ruhumuzu dinlendirdi. Güneş gibi açtık desem yeridir” ifadelerini kullandı.

Asel Eylül Yalçın'ın annesi Arzu Hanım ise “Herkesin engellilere karşı daha duyarlı olmasını istiyorum” dedi.