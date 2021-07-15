Engin Fırat: "Hedefim A Milli Takım'ı çalıştırmak"

Tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, hedefleri arasında A Milli Takım'ın başında bulunmak olduğunu söyledi. Fırat, Türkiye'de 2 takımdan teklif aldığını ve kabul etmediğini de açıkladı.

Eski Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, Moldova'dan ayrıldıktan sonra birçok ülke takımından teklif aldığını aktararak, “Bundan önce de söylediğim gibi acele etmeden doğru karar vermek istiyorum. Kuveyt, Lübnan, Hindistan ve Özbekistan'dan teklifler geldi ama beni ikna edecek projeler değildi” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de 2 takımdan teklif aldım”

"Türk takımlarından teklif var mı?" şeklinde sorulan soruya ise Engin Fırat, “Vardı, 2 kulübümüzden ama şu an için ilgi çekici değildi. Açıkçası bir tek Katar'dan gelen teklifte imza aşamasına geldik. Ailem de istedi ama olmadı” yanıtını verdi.

“Yurt dışında çalışmak için yurt dışındaki performanslar referans alınıyor”

Türk teknik adamların yurt dışında tercih edilmeden önce yurt dışındaki performanslarının göz önüne alındığını sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Tabii ki ilk sorun yabancı dil. Dünyada İngilizce bilmeyen hoca veya kulüp yetkilisi yok gibi. Onun dışında herkes sizin uluslararası arenada ne yaptığınıza bakıyor. Yani Türkiye' de Ahmet Mehmet'i yenmiş, çok umurlarında olmuyor. Avrupa kupası performansları, yurt dışında çalıştırılan takımlardaki başarılar kıstas alınıyor” açıklamasını yaptı.

“Hikayeyi daha yeni yazıyorum”

Teknik adamlık yaşantısına Almanya'da başladığını vurgulayan Fırat, Müslüman bir teknik direktör olarak ilk kez Hristiyan bir ülke milli takımını çalıştırdığını belirterek, “Annem, babam Erzincan doğumlu, ben İstanbul Kartal doğumluyum. Sonra gurbetçi olarak Almanya'ya gittik. Orada üniversite okudum ve teknik direktörlük başlangıcı yaptım. Birçok ülkede başarılı oldum. Sonunda dünya futbol tarihinde bir ilk ile Müslüman bir hoca olarak Hristiyan bir ülkenin milli takımının başında bulundum. Hikayeyi daha yeni yazıyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Teknik direktör olarak Erzincan'ın çocuğu olarak görülüyorum”

Sanat, spor ve siyaset camiasından birçok ismin Erzincanlı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Erzincan çok önemli isimlerin memleketi. En tanınmış isim Binalı Yıldırım Bey'dir. Türk siyasetinin en önemli 2-3 isminden biri. Futbolcu olarak Serhat Akın, milli takımda uzun süre görev yapmış bir Erzincanlı. Mustafa Sandal da sanat tarafında böyle. Yani say say bitmez. Ben de teknik direktör olarak Erzincan'ın çocuğu olarak görülüyorum. Tabii ki hedef hep zirve olacak” diye konuştu.

“Hedefim A Milli Takım'ın başında bulunmak”

Engin Fırat, A Milli Takım'ı çalıştırmayı hedeflediğini dile getirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“En geç 2-3 ay içinde mutlaka bir takım ile anlaşırım. Yüzde 99 yurt dışında bir takım olur ve Türkiye'yi yine en iyi şekilde temsil ederim. Uzun vadede hedeflerim mutlaka Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yapmak ve inşallah bir gün de A Milli Takımımızın başında bulunmak."